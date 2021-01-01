اعرف مواصفات سامسونج جالاكسي M52

تقدم سامسونج هاتفها جالاكسي M52 الداعم لشبكات الجيل الخامس بترقيات خاصة بتزيل البيانات والملفات بسرعة البرق.
يأتي هاتف سامسونج جالاكسي M52 الجديد بمعالج وحدة مركزية من كوالكوم سناب دراجون 778G بتكنولوجيا الـ 6 نانو بحد أقصى للموجات 2.4 جيجاهرتز مقترن بحجم ذاكرة وصول عشوائي رام 8 جيجابايت مما يتيح لك القيام بعدد كبير من المهام في وقت واحد، و ذاكرة تخزين داخلية على القرص الصلب 128 جيجابايت لتخزين كل ملفاتك براحة تامة، بالإضافة إلى دعم بطاقة ذاكرة microSD لتوسعة مساحة التخزين لتصل حتى 1 تيرابايت.
بالإضافة إلى الإمكانيات القوية هناك أيضا ميزة الحفاظ على بياناتك من السرقة، لست في حاجة لتنزيل مكافح للفيروسات لأن هاتف سامسونج جالاكسي M52 حيث تقدم لك Samsung Knox الحماية الكاملة منذ لحظة تشغيله لأنها مدمجة في الهاتف وبرمجياته، وتمنحك وإذ تمنحك أمانًا متعدد الطبقات، تحمي أيضًا بياناتك الحساسة شديدة الخصوصية مثل بطاقات الائتمان من خطر التعرض للبرمجيات الضارة وغيرها من المخاطر المدمرة.
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