يؤكد إعلان تشويقي تأجيل حدث iQOO 11 حتى 8 من ديسمبر



iQOO 11 iQOO 11

شاركت iQOO إعلان تشويقي جديد تؤكد من خلاله على تأجيل الإعلان عن iQOO 11 حتى 8 من ديسمبر.



حددت iQOO في البداية يوم 2 من ديسمبر للإعلان الرسمي عن iQOO 11 مع iQOO Neo 7 SE في السوق الصيني، إلا أن الشركة قررت تأجيل الحدث.



ولقد كشفت الإعلانات التشويقية التي نشرت حتى الآن عن مميزات iQOO 11 الذي يأتي بمعالج كوالكوم Snapdragon 8 Gen 2، ويضم شاشة E6 AMOLED من سامسونج.

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ومن المقرر أن يكون هاتف iQOO 11 أول إصدار من الشركة بمعالج كوالكوم الجديد، كما سيتم تسويق هذا الإصدار كهاتف مميز بآداء قوي للألعاب.وتأتي شاشة E6 AMOLED بجودة عرض 2K، كما تدعم معدل تحديث 144Hz، ويضم الهاتف محرك XDR، كما تدعم الشاشة سطوع يصل إلى 1800 nit وتعتيم 1440Hz PWM.كما ينطلق هاتف iQOO 11 بذاكرة عشوائية تصل إلى 16 جيجا بايت رام، وسعة تخزين 512 جيجا بايت، وفي إعدادات الكاميرة الخلفية يأتي الهاتف بمستشعر رئيسي بدقة 50 ميجا بيكسل، مع مستشعر OmniVision OV8B بدقة 8 ميجا بيكسل بزوايا عرض فائقة الإتساع، كما يضم هذا الإصدار بطارية بقدرة 5000 mAh.