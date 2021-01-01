تفاصيل..دعوى قضائية تزعم أن شركة ابل تتبع بيانات المستخدمين..

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تزعم دعوى قضائية جديدة أن شركة ابل الأمريكية تواصل جمع بيانات المستخدمين في تطبيقات جوالات ايفون حتى لو اختار المستخدم عدم تتبع البيانات.



ويتعارض هذا التتبع مع التأكيدات بأن ابل تحمي خصوصية المستخدم ويمكنها تعطيل أي نوع من جمع البيانات في تطبيقات ابل تمامًا.



– تفاصيل الدعوى القضائية ضد ابل

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إذا كانت الادعاءات في تلك الدعوى القضائية صحيحة فذلك يؤكد أن ابل لا تفي بمزاعمها باحترام خصوصية المستخدمين.وتزعم الدعوى القضائية أن شركة ابل تواصل تتبع بيانات المستخدم في تطبيقات ايفون المثبتة افتراضيًا، مثل: الخرائط ومتجر التطبيقات والمزيد.وبالإضافة إلى ذلك تقول الدعوى إنه حتى إذا اتبع المستخدمون إرشادات ابل الخاصة بشأن إعدادات الخصوصية فالشركة تواصل تسجيل التالي:بيانات المستهلكين للتطبيقات.اتصالات تصفح التطبيقات.المعلومات الشخصية في تطبيقات ابل الخاصة بها، بما في ذلك: App Store وApple Music وApple TV وBooks وStocks.وتعتبر الدعوى في المراحل الأولى فقط؛ لذا سيكون الأمر متروكًا للقاضي لتحديد ما إذا كانت المطالبات صالحة أم لا، وما إذا كانت ابل انتهكت قوانين الخصوصية في ممارساتها أم لا.من ناحية أخرى تدعي شركة ابل بنفسها أنها تمنح المستخدمين سيطرة كاملة على خصوصيتهم بجميع أجهزتها (ايفون، ايباد، أجهزة Mac).علاوة على ذلك فإن أكبر الحملات الإعلانية للشركة تدافع عن مدى أمان بيانات المستخدم داخل نظام التشغيل iOS.– نبذة عن سياسة الخصوصية بشركة ابلتصف سياسة الخصوصية من ابل كيفية جمع الشركة لبيانات المستخدمين الشخصية، واستخدامها، ومشاركتها.وبالإضافة إلى سياسة الخصوصية هذه فإن ابل تقدم بيانات ومعلومات متعلقة بالخصوصية بشكل مضمّن في منتجاتها وبعض ميزاتها التي تتطلب استخدام معلومات المستخدمين الشخصية.وتكون هذه المعلومات الخاصة بالمنتج مصحوبة بأيقونة البيانات والخصوصية الخاصة بالشركة.ويتم منح المستخدمين الفرصة لمراجعة هذه المعلومات الخاصة بالمنتج قبل استخدام تلك المزايا.ويمكن للمستخدمين أيضًا عرض هذه المعلومات في أي وقت، إما في “الإعدادات” ذات الصلة بتلك المزايا وإما عبر الإنترنت على: apple.com/legal/privacy/data.لذلك تطلب الشركة من المستخدمين تخصيص بعض الوقت للتعرف على ممارسات الخصوصية المتبعة لديها.