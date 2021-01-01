أخطاء شائعة يرتكبها مستخدمو ايفون تعرّض البيانات الشخصية للخطر.. تفاصيل



ايفون ايفون

ضع في اعتبارك عدد المرات التي تلتقط فيها الجوال طوال اليوم. فكر الآن في الطرق العديدة التي تستخدم بها الجوال، سواء كان ذلك لإرسال واستقبال رسائل البريد الإلكتروني الخاصة بالعمل، أو إجراء عمليات شراء من أمازون، أو سداد قيمة بطاقة الائتمان، أو النشر على وسائل التواصل الاجتماعي لتمضية الوقت.



مع وضع كل ذلك في الاعتبار من المنطقي أن يحتوي جوالك على الكثير من المعلومات الشخصية المخزنة عليه. هذا يعني أنه يمكن لأي شخص الوصول إلى جهازك واكتشاف قدر كبير عنك.



لذا ما الذي يمكنك فعله لضمان حماية جوال ايفون الخاص بك من أعين المتطفلين؟ يجب أن تكون استباقيًا، كما يجب عليك تجنب هذه الأخطاء الشائعة الثلاثة التي يرتكبها مستخدمو ايفون وتعرض بياناتهم الشخصية للخطر.

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وخلال السطور التالية سنتعرف على الأخطاء الشائعة التي يرتكبها مستخدمو ايفون التي تعرض بياناتهم الشخصية للخطر وكيفية حلها.– أشهر 3 أخطاء يرتكبها مستخدمو ايفون:1- عدم استخدام رمز مروريعد أحد الأخطاء الأكثر شيوعًا التي يرتكبها مستخدمو ايفون هو عدم استخدام رمز مرور لقفل أجهزتهم. هذا يعرّض بياناتك الشخصية للخطر في حالة فقد جوالك أو سرقته.لإصلاح ذلك ما عليك سوى الانتقال إلى الإعدادات> Touch ID ورمز المرور وتشغيل ميزة رمز المرور.2- عدم التحديث إلى أحدث إصدار من نظام التشغيل iOSهناك خطأ آخر يعرض مستخدمو ايفون الخاص بك للخطر وهو عدم التحديث إلى أحدث إصدار من نظام التشغيل iOS.تصدر شركة ابل تحديثات بانتظام تتضمن تصحيحات أمان لحماية جهازك من نقاط الضعف. لذلك يجب على مستخدمي ايفون تحديث أجهزتهم باستمرار.ولتحديث جوالك عليك الانتقال إلى: الإعدادات> عام> تحديث البرنامج.3- عدم التحقق من توصيات الأمان المُنشأة تلقائيًاإذا انتقلت إلى الإعدادات> كلمات المرور فستكون هناك أوقات ينبه فيها النظام المستخدم بشأن توصيات الأمان.يتميز جوال ايفون بمراقبة بياناتك وكلمات المرور المحفوظة في الجهاز بشكل آمن وإنشاء إشعار مناسب لمستخدمي ايفون إذا تسربت البيانات. وقد يستخدم العديد من حسابات المستخدم نفس كلمة المرور وهي عرضة للهجوم لأنها من المحتمل أن تكون متورطة في تسرب البيانات.لذا فإن التحقق من ذلك بانتظام واتخاذ الإجراءات المضادة المناسبة، مثل: تغيير كلمات المرور أو تمكين المصادقة الثنائية، يمكن أن يعزز أمنك.في النهاية لا تقلق إذا كنت ترتكب هذه الأخطاء طوال الوقت، لم يفت الأوان أبدًا لتحويل هذه الأخطاء إلى فرص لمعرفة المزيد حول كيفية تعزيز أمان الجوال والحفاظ على حماية البيانات الشخصية بشكل أفضل.