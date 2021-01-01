تخصص جوجل ميزة Google Play Protect لحماية أجهزة أندرويد من الهجمات الإلكترونية



ميزة Google Play Protect ميزة Google Play Protect

تحاول شركة جوجل العالمية بشكل مستمر العمل على زيادة مستويات الأمان المرتبطة بتطبيقاتها. والآن دعت جوجل مستخدمي أجهزة أندرويد للتحقق من ميزة خاصة يمكن أن توفر لهم ذلك.



وتحمل هذه الميزة الجديدة من جوجل اسم Google Play Protect، وتعمل من خلال متجر Google Play الرسمي.



– أبرز المعلومات عن ميزة Google Play Protect

إن الميزة الجديدة متاحة بشكل مجاني على جميع أجهزة أندرويد، التي يمكن أن تساعد في تخليص المستخدمين من الهجمات الإلكترونية المدمرة.

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وتعمل ميزة Google Play Protect على:فحص التطبيقات والأجهزة بحثًا عن أي سلوك ضار.العمل على تعطيل أو إزالة التطبيقات الضارة.إرسال تنبيهات الخصوصية حول التطبيقات التي يمكنها استخدام الأذونات للوصول إلى بياناتك الشخصية.إعادة تعيين أذونات التطبيق لحماية الخصوصية.– كيفية تفعيل ميزة Google Play Protectافتح تطبيق Google Play.ثم انقر فوق أيقونة ملف التعريف الخاص بك في الجزء العلوي الأيمن.بعد ذلك انقر على الإعدادات.ثم تأكد ما إذا كان جهازك مدعومًا بالميزة، وإذا كان كذلك اضغط على زر تفعيلها.يذكر أن شركة جوجل تعمل بشكل مستمر من أجل رفع معدلات الخصوصية ومنع الاختراقات والهجمات الإلكترونية.ويأتي هذا الجهد الكبير بعد أن حصل متصفح Chrome من شركة جوجل على لقب الأكثر خطورة لعام 2022. وأبرز ذلك تقرير جديد صادر عن Atlas VPN، وتستند الأرقام الواردة في هذا التقرير إلى بيانات من قاعدة بيانات الثغرات الأمنية (VulDB)؛ حيث تم جمع هذه البيانات من 1 يناير الماضي إلى 5 أكتوبر الماضي.واكتشفت (VulDB) أنه في هذه الفترة من 10 أشهر واجه متصفح Chrome بالفعل 303 ثغرات أمنية.وفي الوقت نفسه واجه المتصفح إجماليًا تراكميًا بلغ 3159 نقطة ضعف منذ بدء عمله.ويشير التقرير إلى أن Chrome هو المتصفح الوحيد الذي تعرض بالفعل لثغرات أمنية تم اكتشافها مؤخرًا لهذا الشهر أيضًا.وقد تم تصنيف عيوب الأمان الجديدة هذه بأنها: CVE-2022-3318 وCVE-2022-3314 وCVE-2022-3311 وCVE-2022-3309 وCVE-2022-3307.والجدير بالذكر أن التقرير يضيف أيضًا أن كل واحدة من هذه الثغرات الأمنية يمكن أن تتلف ذاكرة الجهاز.