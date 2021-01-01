تعرف على ما هي تكنولوجيا التعليم؟



صورة أرشيفية صورة أرشيفية

تكنولوجيا التعليم هي ممارسة إدخال أدوات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في الفصل الدراسي لتوليد خبرات تعليمية أكثر جاذبية وشمولية وفردية.



فقد انتقلت الفصول الدراسية اليوم إلى ما هو أبعد من أجهزة الكمبيوتر المكتبية القديمة التي كانت في السابق هي القاعدة؛ وأصبحت الآن مشبعة بالتكنولوجيا مع الأجهزة اللوحية والدورات التفاعلية عبر الإنترنت وحتى الروبوتات التي يمكنها تدوين الملاحظات وتسجيل المحاضرات للطلاب الغائبين.



وتتيح تكنولوجيا التعليم مجموعة متنوعة من الطرق. على سبيل المثال: تسهّل روبوتات تكنولوجيا التعليم ودروس الواقع الافتراضي على الطلاب الاستمرار في التفاعل من خلال أشكال التعلم الممتعة.

قد يعجبك أيضا...

ولعبت إمكانات التعلم الفردي القابل للتطوير دورًا مهمًا في صعود صناعة تكنولوجيا التعليم.وتسهل أدوات تكنولوجيا التعليم على المعلمين إنشاء خطط دروس فردية وخبرات تعليمية تعزز الشعور بالشمولية وتعزز قدرات التعلم لجميع الطلاب، بغض النظر عن أعمارهم أو قدراتهم التعليمية.وفي دراسة أجريت عام 2018 اتفق 86 بالمائة من معلمي الصف الثامن على أهمية استخدام التكنولوجيا لتعليم الطلاب. وقال 75 بالمائة من معلمي الدراسة إن استخدام التكنولوجيا أدى إلى تحسين الأداء الأكاديمي للطلاب.لهذا السبب قد يجادل الكثيرون أنه من الضروري فهم الفوائد التي تجلبها تكنولوجيا التعليم؛ من يادة التواصل والتعاون والجودة الشاملة للتعليم.كيف تساعد تكنولوجيا التعليم الطلاب والمعلمين؟فوائد تكنولوجيا التعليم للطلابيعمل تدفق التكنولوجيا على فتح طرق جديدة للتعلم للطلاب من جميع الأعمار، مع تعزيز التعاون والشمولية في الفصل الدراسي.فيما يلي خمس طرق رئيسية تؤثر بها تكنولوجيا التعليم بشكل مباشر فيطريقة تعلم الطلاب:زيادة التعاونتعزز الأدوات والأجهزة اللوحية التي تدعم السحابة التعاون في الفصل الدراسي. وتوفر الأجهزة اللوحية المحملة بألعاب التعلم والدروس عبر الإنترنت للأطفال الأدوات اللازمة لحل المشكلات معًا.وفي الوقت نفسه تتيح التطبيقات المستندة إلى السحابة للطلاب تحميل واجباتهم المدرسية والتحدث رقميًا مع بعضهم البعض حول عمليات التفكير الخاصة بهم وأي مساعدة قد يحتاجون إليها.الوصول إلى التعلمتسهل أجهزة إنترنت الأشياء على الطلاب الوصول الكامل إلى الفصل الدراسي في بيئة رقمية. سواء كانوا في المدرسة أو في الحافلة أو المنزل توفر الأجهزة المتصلة للطلاب إمكانية الوصول إلى شبكة Wi-Fi والسحابة لإكمال العمل بالسرعة التي تناسبهم -ووفقًا للجداول الزمنية الخاصة بهم- دون قيود الحاجة إلى التواجد في الفصل الدراسي المادي.تساعد التطبيقات المختلفة أيضًا الطلاب والمعلمين في البقاء على اتصال في حالة وجود أسئلة أو حاجة الطلاب لتنبيه المعلمين إلى حالة الطوارئ.تنوع أساليب التعلمتعمل أدوات تكنولوجيا التعليم على قلب المفهوم التقليدي للفصول الدراسية والتعليم. تقليديًا يجب على الطلاب الاستماع إلى المحاضرات أو القراءة في الفصل ثم العمل في المشاريع والواجبات المنزلية في المنزل.لكن باستخدام محاضرات الفيديو وتطبيقات التعلم يمكن للطلاب الآن مشاهدة الدروس في المنزل بالسرعة التي تناسبهم.يساعد هذا النوع من أسلوب التعلم في تعزيز التعلم الذاتي والإبداع والشعور بالتعاون بين الطلاب.خبرات تعليمية شخصيةتتيح تكنولوجيا التعليم الفرص للمعلمين لصياغة خطط تعليمية مخصصة لكل طالب من طلابهم. يهدف هذا النهج إلى تخصيص التعلم بناءً على نقاط قوة الطالب ومهاراته واهتماماته.تساعد أدوات محتوى الفيديو الطلاب في التعلم بالسرعة التي تناسبهم، ولأن بإمكان الطلاب إيقاف المحاضرات مؤقتًا وإرجاعها يمكن لمقاطع الفيديو هذه مساعدة الطلاب في استيعاب الدروس بشكل كامل. باستخدام التحليلات يمكن للمدرسين معرفة الطلاب الذين واجهوا مشكلة في دروس معينة وتقديم المزيد من المساعدة في هذا الموضوع.بدلًا من الاعتماد على الاختبارات المسببة للتوتر لقياس النجاح الأكاديمي يلجأ المعلمون الآن إلى التطبيقات التي تقيس باستمرار الكفاءة العامة. وتعرض القياسات المستمرة اتجاهات التعلم التي يمكن للمدرسين استخدامها لصياغة خطط تعلم متخصصة بناءً على نقاط القوة والضعف لدى كل طالب، والأهم من ذلك العثور على الاتجاهات السلبية التي يمكن إحباطها بالتدخل.دروس جذب الانتباههل تتذكر الجلوس في الفصل، نصف مستمع، نصف يوم تحلم؟الآن مع وجود عدد لا حصر له من الأدوات والتأثيرات الخارجية التي تتنافس على جذب انتباه الطالب من الضروري صياغة خطط دروس جذابة وتعليمية في وقت واحد.يقول أنصار تكنولوجيا التعليم إن التكنولوجيا هي الحل. تتضمن بعض الأمثلة الأكثر إبداعًا للطلاب الذين يستخدمون التكنولوجيا لتعزيز المشاركة في الفصل الدراسي: التفاعل مع الفصول الدراسية الأخرى في جميع أنحاء العالم عبر الفيديو، وجعل الطلاب يرسلون واجباتهم المنزلية كمقاطع فيديو أو ملفات صوتية، بل حتى حل المشكلات عن طريق الألعاب.فوائد تكنولوجيا التعليميلبي التعليم المخصص أنماط التعلم المختلفة، وتعمل الدروس المبسطة على جذب الطلاب بشكل أكبر.تتيح الحوسبة السحابية مع إمكانية الوصول على مدار الساعة للطلاب العمل من أي مكان.وتساعد أدوات إدارة الفصل الدراسي المعلمين في موازنة المسؤوليات.فوائد تكنولوجيا التعليم للمعلمينالطلاب ليسوا المجموعة الوحيدة المستفيدة من تكنولوجيا التعليم. يرى المعلمون التكنولوجيا التعليمية كوسيلة لتطوير ممارسات التعلم الفعالة وتوفير الوقت في الفصل الدراسي.فيما يلي أربع طرق تساعد بها تقنية التعليم المعلمين على التدريس:التقدير الآليأدوات تكنولوجيا التعليم التي تعمل بالذكاء الاصطناعي تجعل عملية وضع الدرجات أمرًا سهلًا. تستخدم هذه التطبيقات التعلم الآلي لتحليل الإجابات وتقييمها بناءً على مواصفات المهمة.يؤدي استخدام هذه الأدوات، خاصةً بالنسبة للواجبات الموضوعية مثل التقييمات الصحيحة / الخاطئة أو ملء الفراغ، إلى توفير ساعات يقضيها المعلمون عادةً في تقدير المهام. يوفر وقت الفراغ الإضافي للمدرسين مزيدًا من المرونة مع كل من الطلاب الموهوبين والمكافحين.أدوات إدارة الفصل الدراسيدعونا نواجه الأمر قد تكون محاولة إقناع مجموعة كبيرة من الأطفال بفعل أي شيء أمرًا صعبًا.تمتلك التكنولوجيا التعليمية القدرة على جعل كل شيء أسهل قليلًا؛ من الطريقة التي يتواصل بها المعلمون مع طلابهم إلى كيفية تصرف الطلاب.توجد الآن تطبيقات تساعد في إرسال تذكيرات للآباء والطلاب حول المشاريع أو الواجبات المنزلية، بالإضافة إلى الأدوات التي تسمح للطلاب بمراقبة مستويات ضوضاء الفصل ذاتيًا. توفر إضافة أدوات الإدارة في الفصل الدراسي بيئة أقل فوضوية وأكثر تعاونًا.الفصول الدراسية غير الورقيةأصبحت ميزانيات الطباعة وإهدار الورق والوقت الذي يتم هدره فيالنسخ شيئًا من الماضي بفضل تقنية التعليم. توفر الفصول الدراسية التي أصبحت رقمية طريقة أسهل لتصنيف المهام، وتقليل عبء الاضطرار إلى حماية مئات ملفات الواجبات المنزلية وتعزيز السياسات العامة الأكثر مراعاة للبيئة في الفصل الدراسي.القضاء على التخمينيقضي المعلمون ساعات لا حصر لها في محاولة لتقييم المهارات أو تحسين طلابهم. يوجد حاليًا عدد لا يحصى من الأدوات ومنصات البيانات والتطبيقات التي تقيّم باستمرار مهارات الطلاب واحتياجاتهم، وتنقل البيانات إلى المعلم.في بعض الأحيان لا تظهر اتجاهات الدراسة الضارة للمعلمين لعدة أشهر، ولكن بعض الأدوات التي تستخدم بيانات الوقت الفعلي يمكن أن تساعدهم في اكتشاف نقاط القوة والضعف وحتى علامات صعوبات التعلم لدى الطالب؛ ما يؤدي إلى وضع خطة استباقية للمساعدة.