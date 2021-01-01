ارتفاع 10 ألاف جنيه في أسعار سيارات شيري موديل 2023

أخطرت شركة جي بي غبور أوتو، الوكيل الرسمي للعلامة التجارية شيري في مصر، شبكة موزعيها في مصر بارتفاع أسعار سيارات شيري موديل 2023 بمختلف طرازاتها، بقيمة تصل إلى 5 ألاف جنيه، إلى 10 ألاف جنيه داخل الأسواق المحلية.
شيري أريزو 5 موديل 2023
ارتفعت أسعار شيري أريزو 5 موديل 2023 لتسجل الفئة الأولى بسعر 300 ألف جنيه، بدلا من295 ألف، بزيادة 5 ألاف جنيه، أما الفئة الثانية تباع بسعر 335 ألف جنيه، مقارنة بـ 329 ألف، بزيادة 6 ألاف جنيه، بينما وصل سعر الفئة الثالثة الأعلى تجهيزاً إلى 355 ألف جنيه، بدلًا من 349 ألفاً، بزيادة 6 ألاف جنيه.
وتضم سيارات شيري أريزو 5 موديل 2023 محرك سعة 1500 سي سي، ويتصل محرك الفئة الأولى بناقل حركة يدوي خماسي السرعات، أما الفئة الثانية والثالثة فتتنقل سرعتهما عبر ناقل حركة أتوماتيك سباعي السرعات “CVT”.
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