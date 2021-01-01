ارتفاع 10 ألاف جنيه في أسعار سيارات شيري موديل 2023

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شيري

أخطرت شركة جي بي غبور أوتو، الوكيل الرسمي للعلامة التجارية شيري في مصر، شبكة موزعيها في مصر بارتفاع أسعار سيارات شيري موديل 2023 بمختلف طرازاتها، بقيمة تصل إلى 5 ألاف جنيه، إلى 10 ألاف جنيه داخل الأسواق المحلية.

شيري أريزو 5 موديل 2023
ارتفعت أسعار شيري أريزو 5 موديل 2023 لتسجل الفئة الأولى بسعر 300 ألف جنيه، بدلا من295 ألف، بزيادة 5 ألاف جنيه، أما الفئة الثانية تباع بسعر 335 ألف جنيه، مقارنة بـ 329 ألف، بزيادة 6 ألاف جنيه، بينما وصل سعر الفئة الثالثة الأعلى تجهيزاً إلى 355 ألف جنيه، بدلًا من 349 ألفاً، بزيادة 6 ألاف جنيه.

وتضم سيارات شيري أريزو 5 موديل 2023 محرك سعة 1500 سي سي، ويتصل محرك الفئة الأولى بناقل حركة يدوي خماسي السرعات، أما الفئة الثانية والثالثة فتتنقل سرعتهما عبر ناقل حركة أتوماتيك سباعي السرعات “CVT”.

شيري تيجو 7 موديل 2023
وقفزت أسعار سيارات شيري تيجو 7 موديل 2023، للفئة الأولى إلى 490 ألف جنيه بدلًا من 480 ألف جنيه، فيما وصلت الفئة الثانية الأعلى تجهيزاً إلى سعر 530 ألف جنيه مقارنة 520 ألف جنيه، بارتفاع 10 ألاف جنيه.

وتأتي تيجو 7 موديل 2023 بمحرك رباعي الأسطوانات، بسعة 1500 سي سي، ومزود بشاحن تيربو، ويتصل بناقل حركة مكون من 6 سرعات، فيما يبلغ متوسط استهلاك الوقود نحو 6.3 لتر.

شيري تيجو 3 موديل 2023
أما سيارات شيري تيجو 3 موديل 2023 والتي تأتي د بفئة واحدة من التجهيزات ارتفعت بقيمة 5 آلاف جنيه، ليسجل سعرها بعد الزيادة 415 ألف جنيه، مقابل 410 ألف سابقاً.

وتعتمد السيارة شيري تيجو 3 على محرك رباعي الأسطوانات بسعة 1.6 لتر ، ويتصل بناقل حركة أوتوماتيكي من نوع CVT، ينقل الحركة إلى العجلات الأمامية، ويبلغ معدل استهلاكها من الوقود 6.7 لتر / 100 كم.

المصدر: Egypt automotive

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