يرفع غبور أسعار سيارات شيري موديل 2022

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كشفت شركة جي بي غبور أوتو، الوكيل الحصري للعلامة التجارية شيري، عن زيادات سعرية جديدة للسيارات شيري موديل 2022، المطروحة داخل السوق المحلية، حيث ارتفعت أسعار سيارات شيري موديل 2022 بقيم تراوحت بين 20 إلى 40 ألف جنيه.



أسعار شيري تيجو 7 برو موديل 2022

حيث ارتفع سعر الفئة الأولى من سيارات شيري تيجو 7 برو موديل 2022 لتسجل 680 ألف جنيه، بدلًا من 660 ألف جنيه، وصعدت أسعار الفئة الثانية إلى 730 ألفًا، بدلاً من710 ألف جنيه.



وتأتي السيارة شيري تيجو 7 برو بمحرك سعته 1500 سي سي، يولد قوة 154 حصاناً عند 5,500 لفة في الدقيقة متصل بناقل حركة CVT.

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أسعار سيارات شيري تيجو 8 موديل 2022قفزت أسعار شيري تيجو 8 موديل 2022 لتسجل الفئة الأولى مبلغ 695 ألف جنيه، بدلا من 675 ألف جنيه، فيما سجلت الفئة الثانية بسعر740 ألف جنيه، مقارنةً بسعر 720 ألف جنيه.تضم السيارة شيري تيجو 8 موديل 2022 محرك رباعي الأسطوانات، ذات سعة 1500 سي سي بشاحن تيربو، يستطيع إنتاج قوة قدرها 145 حصان، وعزم أقصى للدوران يقدر بـ 210 نيوتن/متر،شيري تيجو 8 برو موديل 2022في الوقت نفسه صعدت أسعار شيري تيجو 8 برو موديل 2022 في الفئة الأولى لتباع بمبلغ785 ألف جنيه، بدلا من755 ألف جنيه، وارتفعت أسعار الفئة الثانية لتسجل 860 ألف جنيه، مقارنةً بسعر 830 ألف جنيه، أما الفئة الثالثة فجاءت بسعر 910 ألف جنيه، مقارنةً بسعر 870 ألف جنيه.وتعتمد السيارة شيري تيجو 8 برو على محرك رباعي الأسطوانات سعة 1.6 لتر بشاحن تربو، ويتصل بناقل حركة سباعي السرعات.