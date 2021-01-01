تحصل مرسيدس بنز G500 على عجلات خاصة بتكلفة تتجاوز 540 ألف ريال



مرسيدس بنز G500 مرسيدس بنز G500

كشفت شركة دلتا 4X4 عن نسخة معدلة من مرسيدس بنز G500 في سويسرا بحزمة من التعديلات تجاوزت قيمة السيارة نفسها من خلال تعديل نظام التعليق و تركيب عجلات جنزيرية مخصصة للطرق الوعرة والثلجية.



تقدم هذه النسخة بمحرك V8 بسعة 4.0 لتر يولد قوة 422 حصان مع 610 نيوتن متر من عزم الدوران، ويتصل المحرك بناقل حركة اوتوماتيكي من 9 سرعات.



بدأت التعديلات على سيارة مرسيدس G500 بحصولها على مصدات جديدة لزيادة ارتفاع السيارة وبلغت قيمتها مع الموافقات الأمنية للسلامة في سويسرا نحو 19 ألف يورو (75 ألف ريال).

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بلغت قيمة العجلات المخصصة للطرق الوعرة الجديدة حوالي 50 ألف يورو (197 ألف ريال) شاملة قيمة التركيب، بالإضافة إلى نحو 50 ألف يورو أخرى قيمة الاختبارات للهيئات الحكومية في سويسرا والإجراءات القانونية لفحص السيارة والتعديلات، لتبلغ التكلفة الكلية للعجلات والتركيب و الاختبارات والفحص 394 ألف ريال.لا تعد هذه التكلفة النهائية حيث حصلت أيضاً على بعض القطع الإضافية مثل مصد أمامي جديدة و العديد من القطع الأخرى مثل الشبكة على سقف السيارة، بقيمة 20 ألف يورو 79 ألف يورو.لتبلغ قيمة التعديلات على سيارة مرسيدس G500 نحو 548 ألف ريال في حين تقدم السيارة في ألمانيا بسعر يبدأ من 130 ألف يورو (514 ألف ريال) مما يعجل تكلفة هذه التعديلات تزيد عن قيمة السيارة الأصلية، ويعد هذا المستوى من التعديلات غير ضروري عند استخدامها على الطرق الثلجية في سويسرا على جبال الألب، ويمكن استبدال هذه العجلات بإطارات تقليدية خلال أشهر الصيف.