سعر الذهب في مصر والدول العربية اليوم السبت 3 ديسمبر 2022



سعر الذهب سعر الذهب

بدأ سعر الذهب اليوم السبت 3 ديسمبر 2022 في مصر، أول أيام الإجازة الأسبوعية للبورصة العالمية للذهب، نشاطه الصباحي عند المستويات النهائية المرتفعة التي سجلها في نهاية تعاملات يوم الجمعة.



سعر الذهب اليوم فى مصر

بلغ سعر الذهب اليوم عيار 24 نحو 1828 جنيهًا، وسجل سعر الذهب عيار 21 نحو 1600 جنيه، وتداول سعر عيار الذهب 18 عند 1371 جنيهًا، ووصل سعر عيار الذهب 14 إلى 1066 جنيهًا.



سعر جنيه الذهب الآن في مصر

صعد سعر جنيه الذهب، قبل نهاية يوم الجمعة بإجمالي 480 جنيهًا، في السوق المحلي، ليسجل سعره اليوم نحو 12800 جنيه، وهذا السعر لا يشمل مصنعية أو ضريبة أو دمغة، ويساوي قيمة الذهب الخام.

قد يعجبك أيضا...

أسعار الذهب اليوم في الدول العربية:استهلت أسعار الذهب اليوم السبت 3 ديسمبر 2022، نشاط الساعات الأولى في الدول العربية، على الأسعار النهائية لتعاملات يوم الجمعة وسجلت كالآتي:أسعار الذهب اليوم في السعوديةأسعار جرام الذهب عيار 24 نحو 216.42 ريال.أسعار الذهب عيار 22 حوالي 198.38 ريال.أسعار الذهب عيار 21 عند 189.36 ريال.أسعار الذهب عيار 18 إلى 162.31 ريال.أسعار الذهب عيار 14 نحو 126.24 ريال.أسعار الذهب اليوم في الإماراتأسعار جرام الذهب اليوم عيار 24 نحو 211.80 درهم.أسعار جرام الذهب عيار 22 إلى 194.15 درهم.أسعار جرام الذهب عيار 21 نحو 185.32 درهم.أسعار جرام الذهب عيار 18 حوالي 158.85 درهم.أسعار جرام الذهب عيار 14 نحو 123.55 درهم.أسعار الذهب اليوم في الكويتأسعار الذهب عيار 24 نحو 17.70 دينارأسعار الذهب عيار 22 نحو 16.22 دينار.أسعار الذهب عيار 21 نحو 15.49 دينار.أسعار الذهب عيار 18 نحو 13.27 دينار.أسعار الذهب عيار 14 نحو 10.32 دينار.