أسعار العملات فى مصر اليوم السبت 3-12-2022



أسعار العملات أسعار العملات

حققت أسعار العملات اليوم السبت 3-12-2022 أمام الجنيه المصري استقرارًا ملحوظًا، في ثاني أيام العطلة الأسبوعية للقطاع المصرفي في مصر، وتستأنف البنوك حركة التداول على العملات غدًا الأحد، وتستعرض جريدة المال في تقرير تفصيلي سعر صرف 6 عملات عربية وأجنبية هي “الدولار، اليورو، الجنيه الإسترليني، الريال السعودي، الدينار الكويتي، الدرهم الإماراتي”، أمام الجنيه المصري في 12 بنكا حكوميا وخاصا وعربيا وأجنبيا، إضافة إلى متوسط سعر الصرف في البنك المركزي المصري.



أسعار العملات اليوم في البنك المركزي المصري

سعر الدولار اليوم: 24.53 جنيه للشراء، 24.60 للبيع.



سعر اليورو اليوم: 25.60 جنيه للشراء، 25.68 للبيع، وفق أسعار العملات اليوم.

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سعر الجنيه الإسترليني اليوم: 29.87 جنيه للشراء، 29.97 للبيع.سعر الدينار الكويتي اليوم: 79.88 جنيه للشراء، 80.15 للبيع.سعر الدرهم الإماراتي اليوم: 6.67 جنيه للشراء، 6.70 للبيع.سعر الريال السعودي اليوم: 6.52 جنيه للشراء، 6.54 للبيع.سعر اليورو اليوم في البنوكالبنك الأهلي المصري: 25.47 جنيه للشراء، 25.86 للبيع.مصرف أبوظبي الإسلامي: 25.56 جنيه للشراء، 25.73 للبيع، وفق أسعار العملات اليوم.بنك الإسكندرية: 25.50 جنيه للشراء، 25.77 للبيع.بنك بلوم مصر: 25.47 جنيه للشراء، 25.87 للبيع.سعر الدولار اليوم في البنوكمصرف أبوظبي الإسلامي: 24.58 جنيه للشراء، 24.61 للبيع.البنك الأهلي القطري: 24.55 جنيه للشراء، 24.61 للبيع.المصرف المتحد: 24.51 جنيه للشراء، 24.61 للبيع.البنك الأهلي المصري: 24.51 جنيه للشراء، 24.56 للبيع، وفق أسعار العملات اليوم.سعر الدينار الكويتي اليوم في البنوكبنك مصر: 77.07 جنيه للشراء، 80.03 للبيع.البنك المصري الخليجي: 76.22 جنيه للشراء، 80.30 للبيع.بنك بلوم مصر: 79.70 جنيه للشراء، 80.19 للبيع، وفق أسعار العملات.بنك الإسكندرية: 76.75 جنيه للشراء، 80.16 للبيع.سعر الجنيه الإسترليني اليوم في البنوكالبنك المصري الخليجي: 29.63 جنيه للشراء، 30.14 للبيع، وفق أسعار العملات.البنك التجاري الدولي: 29.59 جنيه للشراء، 30.12 للبيع.بنك قناة السويس: 29.54 جنيه للشراء، 30.02 للبيع.المصرف المتحد: 29.54 جنيه للشراء، 29.90 للبيع.سعر الدرهم الإماراتي اليوم في البنوكبنك مصر: 6.67 جنيه للشراء، 6.68 للبيع.بنك الكويت الوطني: 6.60 جنيه للشراء، 6.73 للبيع، وفق أسعار العملات.بنك كريدي أجريكول: 6.66 جنيه للشراء، 6.69 للبيع.البنك الأهلي القطري: 6.66 جنيه للشراء، 6.70 للبيع.سعر الريال السعودي اليوم في البنوكبنك قناة السويس: 6.49 جنيه للشراء، 6.55 للبيع.بنك الكويت الوطني: 6.35 جنيه للشراء، 6.54 للبيع.بنك كريدي أجريكول: 6.48 جنيه للشراء، 6.56 للبيع، وفق أسعار العملات اليوم.البنك التجاري الدولي 6.51 جنيه للشراء، 6.54 للبيع.