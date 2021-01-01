تطوير ساعة ذكية للأبقار..مزرعة المستقبل..



صورة أرشيفية صورة أرشيفية

زعمت دراسة حديثة، أنه من الممكن استخدام الأجهزة القابلة للارتداء من قبل الأبقار في مزارع المستقبل.



وبحسب ما نقلت "ديلي ميل"، فقد طور باحثون من جامعة Southwest Jiaotong في الصين، ساعة ذكية يمكن استخدامها لمراقبة صحة الأبقار وتكاثرها وموقعها.



وفي الدراسة، شرع الفريق في تطوير جهاز يمكن ارتداؤه، ويمكن استخدامه لجمع المعلومات الحيوية عن الأبقار، ويمكن أن تشمل تركيز الأكسجين، ودرجة حرارة الهواء والرطوبة، ومقدار التمارين، والدورات الإنجابية، والأمراض، وإنتاج الحليب.

قد يعجبك أيضا...

وبحسب ما أوضح الفريق، يتم ارتداء الأجهزة الذكية حول رقاب الأبقار وكاحليها، وهي تحتوي على آلية فريدة لتعزيز الحركة، خاصة وأنها تستخدم المغناطيس، والبندول لتضخيم الحركات الصغيرة التي تقوم بها الأبقار.وبمجرد التقاط الطاقة الحركية من حركات البقرة، يتم تخزينها في بطارية ليثيوم واستخدامها لتشغيل الجهاز، وهذا يعني أن الجهاز لا يحتاج إلى الشحن مثل ساعة ذكية تقليدية.وقال الفريق البحثي: "هناك قدر هائل من الطاقة الحركية التي يمكن حصادها في الحركات اليومية للماشية، مثل المشي والجري وحتى حركة الرقبة".ولاختبار الجهاز، اختبره الباحثون على المشاركين من البشر، وقد كشفت الاختبارات أنه حتى الركض الخفيف كان كافياً لتشغيل قياسات درجة الحرارة على الجهاز.