تطوير ساعة ذكية للأبقار..مزرعة المستقبل..

آخر الأخبارعلم وتقنية › تطوير ساعة ذكية للأبقار..مزرعة المستقبل..

صورة الخبر: صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

زعمت دراسة حديثة، أنه من الممكن استخدام الأجهزة القابلة للارتداء من قبل الأبقار في مزارع المستقبل.

وبحسب ما نقلت "ديلي ميل"، فقد طور باحثون من جامعة Southwest Jiaotong في الصين، ساعة ذكية يمكن استخدامها لمراقبة صحة الأبقار وتكاثرها وموقعها.

وفي الدراسة، شرع الفريق في تطوير جهاز يمكن ارتداؤه، ويمكن استخدامه لجمع المعلومات الحيوية عن الأبقار، ويمكن أن تشمل تركيز الأكسجين، ودرجة حرارة الهواء والرطوبة، ومقدار التمارين، والدورات الإنجابية، والأمراض، وإنتاج الحليب.

وبحسب ما أوضح الفريق، يتم ارتداء الأجهزة الذكية حول رقاب الأبقار وكاحليها، وهي تحتوي على آلية فريدة لتعزيز الحركة، خاصة وأنها تستخدم المغناطيس، والبندول لتضخيم الحركات الصغيرة التي تقوم بها الأبقار.

وبمجرد التقاط الطاقة الحركية من حركات البقرة، يتم تخزينها في بطارية ليثيوم واستخدامها لتشغيل الجهاز، وهذا يعني أن الجهاز لا يحتاج إلى الشحن مثل ساعة ذكية تقليدية.

وقال الفريق البحثي: "هناك قدر هائل من الطاقة الحركية التي يمكن حصادها في الحركات اليومية للماشية، مثل المشي والجري وحتى حركة الرقبة".

ولاختبار الجهاز، اختبره الباحثون على المشاركين من البشر، وقد كشفت الاختبارات أنه حتى الركض الخفيف كان كافياً لتشغيل قياسات درجة الحرارة على الجهاز.

المصدر: بوابه اخبار اليوم

قد يعجبك أيضا...
نعتز برأيك ..أضف تعليقك

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على تطوير ساعة ذكية للأبقار..مزرعة المستقبل..

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
44590

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager