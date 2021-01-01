طريقة طبخ الكافيار..غذاء الطبقة الراقية..



الكافيار الكافيار

تتواجد أنواع الأسماك الغنية بالكافيار "بيض السمك" في بحر قزوين، بين إيران وكازاخستان، حيث يعتبر غذاء للطبقة الراقية الثريّة، نظرًا لسعره المرتفع جدًا ويعود ارتفاع سعره لتناقص عدد الأسماك المنتجة له، ولصعوبة استخراجه والحصول عليه، ولقلّة البلدان المنتجة له، وكلما كبرت السمكة في العمر غلا ثمن بيضها، فعرف باللؤلؤ الأسود، وله عدة ألوان.



القيمة الغذائية للؤلؤ الأسود



يعدّ الكافيار أو اللؤلؤ الأسود من الأغذية ذات القيمة الغذائيّة المرتفعة، سهل الهضم، ولذيذ الطعم، يجب حفظه في درجة حرارة منخفضة، الكافيار غال في سعره، وغنيّ في مكوّناته، فهو غنيّ بالفيتامينات، والبروتينات، والدهون الفسفوريّة، والمعادن، ويتميّز بغناه بالسعرات الحراريّة، وهو يساعد في إنقاص الوزن، ويضمّ عدداً كبيراً من الأنزيمات، والهرمونات، ومفيد للقلب والشرايين، ولصحّة العظام والعيون، ويقال أنه يزيد الفحولة عند الرجال، ومفيد للبشرة حيث يحميها من التجاعيد، ويقوّي مناعة الجسم، وهناك عدّة طرق لتحضير الكافيار وأكله ومنها:

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الكافيار بالبطاطس- كافيار- زيت نباتي- عصير ربع ليمونة- بطاطس- ربع كوب من الكريمة- ثوم- القليل من الفلفلطريقة التحضيريوضع اللّيمون، والثوم، والكريمة، والفلفل في إناء، وتُخفق جيّداً، ثمّ يوضع المزيج في الثلاجة مدة ساعتين تقريباً تُقطع البطاطس، ويعمل منها أقراص دائرية، وتُقلى في الزيت، وبعد نضجها توضع على ورق النشاف للتخلّص من الزيت، ويدهن سطح حبّات البطاطس بخليط الكريمة، ثمّ توضع عليها حبات الكافيار وتقدّم إلى جانب السلطات.