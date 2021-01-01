تعرف على عدد السعرات الحرارية في خبز البرجر



خبز البرجر خبز البرجر

يحرص بعض الناس الذين يسعون إلى إنقاص وزنهم على معرفة السعرات الحرارية في مكونات كل وجبة يتناولونها خوفًا من زيادة الوزن، ومن أهم الأطعمة المغرية بالنسبة إليهم البرجر، ولكنهم يشعرون بالذنب عند تناوله نظرًا لمعرفتهم أنه يزيد الوزن بسبب السعرات الحرارية في خبز البرجر بناءً على أقاويل كثيرة، فهل يحتوي فعلاً على سعرات حرارية عالية؟ وهل يمكن حرق تلك السعرات بعد تناوله؟ تعرف معنا على إجابات تلك الأسئلة.



من اللازم معرفة ما يحتويه خبز البرجر من فيتامينات ومعادن قبل معرفة سعراته الحرارية، فتحتوي قطعة خبز البرجر المتوسطة على الآتي:



الماء بمعدل 17.9 ملليلترًا.

الكربوهيدرات بمعدل 26.1 جرامًا.

الدهون بمعدل 2.03 جرام.

البروتين بمعدل 5.08 جرامات.

الحديد بمعدل 1.78 ملليجرام.

الصوديوم بمعدل 257 ملليجرام.

الكالسيوم بمعدل 74.9 ملليجرامًا.

الفسفور بمعدل 52.5 ملليجرامًا.

المغنيسيوم بمعدل 12 ملليجرامًا.

البوتاسيوم بمعدل 63.4 ملليجرامًا.

الزنك بمعدل 0.38 ملليجرام.

فيتامين ب1 بمعدل 0.282 ملليجرام، وفيتامين ب2 بمعدل 0.154 ملليجرام، وفيتامين ب3 بمعدل 2.17 ملليجرام، وفيتامين ب12 بمعدل 0.104 ميكروجرام.

فيتامين ك بمعدل 2.5 ميكروجرام.

الفولات بمعدل 48.9 ميكروجرامًا.

عدد السعرات الحرارية في خبز البرجر

يختلف عدد السعرات الحرارية في خبز البرجر على حسب حجمه والمكونات المستخدمة في صنعه، حيث تتمثل السعرات الحرارية في قطعة خبز البرجر صغيرة الحجم نحو 78.1سعرة حرارية، في حين تحتوي قطعة الخبز متوسطة الحجم على 124 سعرة حرارية، أما كبيرة الحجم فتحتوي على 145 سعرة حرارية.

قد يعجبك أيضا...

تحتوي قطعة خبز البرجر صغيرة الحجم المصنوعة من دقيق القمح الكامل على 75.3، أما قطعة خبز البرجر صغيرة الحجم المصنوعة من الحبوب الكاملة تحتوي على 73.6 سعرة حرارية، وقطعة الخبز متوسطة الحجم المصنوعة من الحبوب الكاملة تحتوي على 137 سعرة حرارية.اطلع على طريقة حساب السعرات الحرارية المطلوبة للجسمكم عدد السعرات الحرارية في بعض أصناف خبز البرجر؟هناك العديد من الأصناف التي تشتمل على خبز البرجر كمكون أساسي لها، ولكننا سنختص بذكر السعرات الحرارية في أطباق البرجر فقط كالآتي:تمثل السعرات الحرارية الموجودة في شطيرة برجر الدجاج نحو 207 سعرة حرارية، وهي عبارة عن شطيرة مكونة من قطعة خبز برجر كبيرة الحجم ومايونيز وقطعة دجاج.تعادل السعرات الحرارية الموجودة في شطيرة برجر اللحم نحو 195 سعرة حرارية، وهي وجبة مكونة من قطعة لحم وقطعة خبز برجر صغيرة الحجم وجبن وفطر.اقرأ أيضًا: السعرات الحرارية في البرغلفوائد خبز البرجر الصحيةيمنحك خبز البرجر بعض الفوائد الصحية المهمة من جوانب عديدة، حيث يساعد خبز البرجر المصنوع من القمح الكامل على تنظيم معدلات السكر في الدم وخسارة الوزن، كما يحد من اضطرابات الجهاز الهضمي؛ لما له دور كبير في تغذية البكتيريا النافعة الموجودة في الأمعاء.كيفية حرق السعرات الحرارية في خبز البرجر بأنواعهيمكنك تناول خبز البرجر دون الشعور بالقلق حيال زيادة الوزن، ومن ثم حرق السعرات الحرارية التي تم اكتسابها من خلال القيام ببعض الأنشطة الرياضية، فإن تناولت قطعة خبز برجر متوسطة الحجم يجب عليك المشي لمدة خمس وثلاثين دقيقة، أو الركض لمدة اثنتا عشرة دقيقة، أو ركوب الدراجة لمدة ثماني عشرة دقيقة، وبهذا تكون قد تخلصت من 124 سعرة حرارية الموجودة في قطعة خبز البرجر المتوسطة.من الجدير بالذكر أنه يمكنك حرق السعرات الحرارية في خبز البرجر من خلال ممارسة التمارين الرياضية عقب تناوله، ولكن احذر من الإفراط في تناول وجبات البرجر بإفراط لأنها تتسبب في زيادة الوزن مع مرور الوقت، فابق متوازنًا لتحصل على الفوائد الصحية للوجبة دون جني مزيد من السعرات الحرارية.