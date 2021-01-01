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إذا كنت تعاني من احتقان وانسداد الأنف أثناء النهار، فإنه سيبقيك مستيقظًا خلال فترة الليل، إذ ستلاحظ أن هذا الاحتقان سيشتد حدته ويصبح أسوأ عند الذهاب إلى النوم، ولكن لا داعي للقلق سنملي عليك طرق علاج انسداد الأنف عند النوم بسبب الزكام لتهدئة الأعراض وحتى تتمكن من أخذ القسط الكافي من النوم الذي يتطلبه جسمك للتعافي، تابع معنا.



علاج انسداد الأنف عند النوم بسبب الزكام

يعد اتخاذ خطوات فعالة لتحسين أعراض انسداد الأنف بسبب الزكام أمرًا بالغ الأهمية، لذا هذه التقنيات والعلاجات الطبيعية الآتية يمكن أن تساعدك في أي وقت للشعور بالراحة بما في ذلك وقت النوم:



تناول المأكولات الحارة

هل سبق لك وشعرت ذات مرة بانفتاح الجيوب الأنفية خلال استهلاك الطعام الحار؟ إذا كان الأمر كذلك فلما لا تضفي مزيد من التوابل إلى وجباتك لا سيما في الأوقات التي تعاني فيها من انسداد الأنف؟ علمًا بأن بعض الأطباء في اعتقادهم بأن هذا الأمر يسهم في تنظيف الجيوب الأنفية إذا كنت بحاجة حقًا إلى الراحة والنوم خلال الليل.

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ضع كمادة دافئةلا يوجد شيء أسوأ من أنك تبذل قصارى جهدك من أجل الحصول على الراحة ولديك انسداد بالأنف وتكافح بالفعل من أجل النوم، لذا إذا كنت تعاني من احتقان الجيوب الأنفية، فيمكنك تجربة هذه التقنية وهي وضع كمادة فاترة على أنفك وجبينك، إذ تسهم في تقليل التهاب الأنف والضغط الواقع على الممرات الأنفية، جرب ذلك قرابة ثلث ساعة وكرر كلما دعت الحاجة إلى ذلك.استخدام الزيوت العطريةإذا كنت دائم التعرض لانسداد الأنف دون وجود زكام، فيمكن أن تلعب الزيوت الطبيعية دورًا كبيرًا في علاج انسداد الأنف وصعوبة التنفس، على الرغم من عدم وجود البحوث الكافية التي تثبت قدرة هذه الزيوت على تقليل انسداد الأنف، إلا أن هناك بعض الأنواع كزيت البابونج، زيت النعناع وزيت شجرة الشاي التي تزخر بخصائص طبية تسهم في تقليل الاحتقان، عندما يتعلق الأمر باستخدام هذه الزيوت، يمكن استنشاقها أو تطبيقها بشكل مباشر على الأنف أو وضعها في ماء الاستحمام وبالتأكيد بعد مزجها بأي زيت ناقل آخر.ارتداء شرائط الأنفتساعد شرائط الأنف في زيادة تدفق الهواء الأنفي، تم تجربتها على مجموعة من الأشخاص الذين يعانون من انسداد الأنف خلال الليل، وكانت النتيجة التحسن بشكل واضح في تدفق الهواء إلى ممرات الجيوب الأنفية، مما جعلها واحدة من طرق علاج انسداد الأنف عند النوم بسبب الزكام، يمكن الحصول عليها بكل سهولة من إحدى الصيدليات أو المتاجر، ومن ضمن مميزاتها أيضًا أنها لا تستلزم وصفة طبية ولا ينجم عنها أي أضرار سلبية كباقي الأدوية.الغرغرة بالماء المالحقد لا تشتهي طعمه، ولكن حاول الاستفادة من فوائده التي تساعدك على الشعور بالراحة والنوم بشكل أفضل، إذ ثبت أنها تحد من التهابات الجهاز التنفسي العلوي، وعند الشعور لانسداد الأنف خلال الليل، فقد تكون الغرغرة بالماء المالح قادرة على التخلص من البكتيريا وتفتيت المخاط، جهز الخليط من خلال خلط نصف ملعقة صغيرة من الماء مع كأس من الماء الفاتر، ومن ثم أخذ بعض رشفات منه والغرغرة بها لثوان معدودة ثم بصقها.جدد روتينك الليليإذا قمت بسؤال أي شخص يعاني من انسداد الأنف، ما هو أكثر وقت يشتد حدة هذا الانسداد، سيجيبك بالطبع أن الوضع يصبح أسوأ ما يكون خلال الليل ويرجع السبب في ذلك إلى أنه خلال الاستلقاء، تتسبب الجاذبية في تكون المخاط بدلًا من تصريفه، لذا يمكنك التخلص من هذه المشكلة وعلاج انسداد الأنف عند النوم بسبب الزكام عن طريق وضع وسادة إضافية أسفل رأسك، حتى تعمل الجاذبية لصالحك ومن ثم تقليل المخاط وتحفيزه على التصريف والتنفس بشكل أفضل خلال الليل.استهلاك الزنجبيليمكن علاج انسداد الأنف بالأعشاب ونخص بالذكر هنا الزنجبيل، لما يتمتع به من خصائص قوية مضادة للالتهابات، إذا كنت دائم المعاناة من احتقان الأنف عند النوم، فيمكن لهذه الخصائص أن تجعلك تنام بأريحية لقدرتها على تهدئة الجيوب الأنفية، قم بتحضيره من خلال مزج ملعقة من الزنجبيل وعصير نصف ليمونة ونصف ملعقة من العسل الأبيض وإضافة الماء الساخن ومن ثم تناوله، إذا شعرت بالراحة فوز تناوله، جربه مرة أخرى.شطف الممرات الأنفيةيمكن تجربة علاج طبيعي آخر بغية علاج انسداد الأنف عند النوم بسبب الزكام، إذ تسهم شطف الممرات الأنفية عن طريق استخدام وعاء نيتي في تقليل المخاط السميك والتخلص من المواد المسببة للحساسية، مع الحرص على التأكد من أمان الماء التي تستخدمه، وفي حال أردت استخدام ماء الصنبور فلا بد من غليه ومن ثم تبريده، وخطواته كالتالي:املأ الإناء بمحلول ملح والذي يتكون من الماء المعقم والملح.قم بإمالة رأسك مليًا بحيث تصبح جبهتك وذقنك على مستوى لمنع وصول المحلول الملحي إلى الفم.خلال عملية التنفس، أدخل فوهة وعاء نيتي في فتحة الأنف من العلوية للسماح لتصريف السائل من الفتحة الأخرى السفلية.قم بتكرار هذه الخطوة على فتحة الأنف الأخرى.خذ حمامًا دافئًاهل سبق لك وتعرضت لانسداد الأنف أو الإصابة بنزلة البرد، وقمت بأخذ حمامًا دافئًا وشعرت بعدها بمزيد من الراحة؟ ويكمن السبب في ذلك أن استنشاق البخار يعمل على التقليل من آلام الجيوب الأنفية والضغط الواقع عليها من خلال تصريف المخاط، وبالتالي عودة التنفس بشكل طبيعي لبعض الوقت مما يتيح لك النوم بشكل أفضل، وتستطيع الاستفادة أيضًا من بخار الماء الساخن من خلال ملء وعاء به ماء ساخن ومن ثم وضع منشفة على رأسك حتى تتمكن من استنشاق أكبر قدر ممكن من البخار مع مراعاة عدم الاقتراب أكثر من اللازم حتى لا تتعرض بشرتك للالتهاب، ويمكن تكرار ذلك الأمر عدة مرات على مدار اليوم.خذ مزيل احتقانمن الخطوات الأخيرة في علاج انسداد الأنف عند النوم بسبب الزكام هي تجربة مزيل الاحتقان، والذي قد يساعد في تقليل الأعراض المزعجة ومن ثم الحصول على الراحة التي تسعى إليها، وبشأن هذا الصدد يمكن استشارة طبيب مختص ليملي عليك مضادات الاحتقان التي تناسب حالتك والتي لا تؤدي إلى أي آثار جانبية كالصداع والغثيان والدوار.اقرأ أيضًا: يجب إخبار الطبيب عن أي أدوية يتم تناولهامتى ترى الطبيب؟على الرغم من أن انسداد الأنف عند النوم بدون زكام لا يكون سببًا مدعاة للقلق، إلا أنه في بعض الحالات قد يسير إلى أعراض حالة أكثر خطورة، لذا لا بد من استشارة طبيبك في هذه الحالات الآتية:الإصابة بالحمى.تعاني من التهاب في الحلق مرافقًا ببعض البقع الصفراء أو البيضاء.في حال استمر الاحتقان لديك عن 10 أيام.صعوبة التنفس.عرفت الآن طرق كثيرة تسهم في علاج انسداد الأنف عند النوم بسبب الزكام، يمكنك تجربتها للشعور بالراحة والنوم خلال الليل، ويجب العلم بأنه على الرغم من معظم حالات انسداد الأنف يمكن علاجها منزليًا ودون الذهاب إلى طبيب مختص، إلا أنه من الضروري مراقبة أي أعراض تنذر بوجود خطر ما كالتي ذكرناها آنفًا.