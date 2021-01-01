الطريقة الصحيحة له .. سر نجاح عمل مخلل الزيتون الأخضر



مخلل الزيتون الأخضر مخلل الزيتون الأخضر

المقادير:



1 كيلو زيتون أخضر

3/4 كوب كبير ملح ( 150 جرام )

نصف كيلو ليمون مقطع شرائح

ربع كيلو فلفل حار

1كوب كبير عصير ليمون (400 مل )

5 فصوص ثوم

5 كوب كبير ماء ( 1200مل)

ملحوظة :

نستخدم نفس الكوب الكبير في تجهيز المقادير

طريقة عمل المخلل المشكل



خطوات التحضير:

قد يعجبك أيضا...

نحضر الزيتون الأخضر و نشق كل حبة ثلاث شقات من ثلاث جهات مختلفة بالسكين.نضع الزيتون في إناء ونغطيه بالماء ونتركه منقوعًا لمدة 4 أيام ، ونقوم بتغيير ماء النقع يوميًا ثلاث مرات حتى نتخلص من مرارة الزيتون.نحضر إناء لعمل محلول ملحي ، فنضع في الإناء الملح و عصير الليمون و الماء ثم نقلب بإستخدام مضرب سلك يدوي حتى يختفي الملح تمامًا.نحضر برطمان التخزين ثم نضع طبقة من الزيتون ثم طبقة من الليمون المقطع شرائح والفلفل الحار والثوم ،ثم طبقة اخرى من الزيتون ثم طبقة من الليمون المقطع شرائح والفلفل الحار والثوم ، وننتهي بطبقة من الزيتون، ثمنضغط على اخر طبقة زيتون باليد للأسفل حتى نفرغ الهواء.نضيف محلول الملح لمكونات البرطمان ثم نضغط باليد للأسفل مرة اخري حتى نفرغ الهواء ونغلق البرطمان مباشرةً وننتظر 15 يوم بدون فتح البرطمان.بعد 15 يوم يصبح الزيتون الأخضر المخلل جاهز للتقديم و بألف هنا ياربسر نجاح مخلل الزيتون الأخضرالالتزام بنقع الزيتون لمدة 4 أيام مع تغيير ماء النقع يوميًا ثلاث مرات حتى نتخلص من مرارة الزيتونالضغط على وجه البرطمان باليد قبل إغلاقه مباشرةً حتى يصبح فارغ تمامًا من الهواءعدم فتح البرطمان خلال ال 15 يوم ولكن يرج من وقت لآخر