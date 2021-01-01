محظورات عند استخدام منتجات التجميل



منتجات التجميل منتجات التجميل

منتجات التجميل من الأشياء التي توجد في خزانة كل سيدة وفتاة ول ايمكن أن تستغن عنها، لذا يجب اختيار منتجات التجميل بناءً على المكونات الرئيسية التي يبيعها لك المسوقون، لأن هناك بعض المكونات التي يجب تجنبها.



محظورات حول استخدام منتجات التجميل



-كحول

يمكن أن يشير الكحول الموجود في مستحضرات التجميل إلى الإيثانول أو الميثانول أو الكحول المحوَّل الصفات أو الكحول الإيثيلي ، ويوجد بشكل عام في منتجات مثل العطور ، والأدوية القابضة ، والمستحضرات، والكريمات والأمصال، "عند استخدامه بتركيزات عالية، يمكن أن يتسبب الكحول في جفاف مفرط ، ويتسبب في تقشر الجلد ، كما يؤدي إلى تآكل سلامته الهيكلية، كما أنه يحفز إنتاج الزيت في الجلد وهو سبب للقلق للبشرة المعرضة لحب الشباب ، كما توضح الدكتورة جريشما ناير من شركة أيورفيدا. بدلاً من ذلك ، ابحث عن مكونات مثل كحول السيتريل وكحول سيتيل اللذان يعتبران أكثر اعتدالًا نسبيًا.

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-أوكسي بنزونوفقًا لأطباء الأمراض الجلدية، فإن أحد أكثر المكونات إثارة للقلق الموجودة في واقيات الشمس هو أوكسي بنزون الذي يستخدم كمرشح كيميائي، عندما يمتصه الجلد ، يمكن أن يسبب الحساسية والاضطرابات الهرمونية، ينصح الدكتور يوتي نخوة ، طبيب الأمراض الجلدية ومؤسس عيادة إليكسير للبشرة والشعر بشكل خاص بإبعاد النساء الحوامل والأطفال عن هذا العلاج، "من الأفضل استخدام واقيات الشمس المعدنية أو الفيزيائية - تحتوي تركيباتها على ثاني أكسيد التيتانيوم أو أكسيد الزنك الذي يحميك عن طريق تشتيت ضوء الشمس."-بارابينربما يكون هذا هو السبب الأكثر شيوعًا الذي سمعت عنه ، حتى لو كنت مبتدئًا في مجال التجميل، ببساطة البارابين عبارة عن مركبات صناعية تُستخدم كمواد حافظة لمنح منتجاتك مدة صلاحية أطول، لسوء الحظ لا يوجد منها سوى عدد قليل جدًا من مستحضرات التجميل - فهي موجودة في كل شيء من الشامبو إلى جل الحلاقة والكريمات والمكياج وحتى معجون أسنانك، وجد بحث جديد روابط بين البارابين والسرطانات والحساسية والاضطرابات الهرمونية وقضايا الخصوبة، وفقًا للدكتور نيكيتا سونافان ، طبيب الأمراض الجلدية ومؤسس Ambrosia Aesthetics ، في حين أن البارابين المستخدم في مستحضرات التجميل بتركيزات منخفضة للغاية ، يزداد الامتصاص التراكمي مع استمرار التعرض لمنتجات متعددة بمرور الوقت. بعض البدائل الأكثر أمانًا وفقًا للدكتور ناير تشمل مستخلصات بذور الجريب فروت وإكليل الجبل والنيم والزيوت الأساسية من الزعتر والأوريجانو وشجرة الشاي والفينوكسي إيثانول وسوربات البوتاسيوم.-الفورمالديهايدعلى الرغم من أنك ربما تكون على دراية بالفورمالديهايد ، إلا أنه غالبًا ما يمر دون أن يلاحظه أحد على ملصقات التجميل حيث يشار إليه أيضًا باسم الفورمالين والجليوكسال والبرونوبول، يوجد هذا المركب بشكل شائع في طلاء الأظافر وغراء الرموش ومصل الشعر والأساسات والضباب، من المحتمل أيضًا أنك سمعت الاسم أثناء وظيفة فرد الشعر في الصالون (لأن عينيك وحلقك محترقان)، بصرف النظر عن التسبب في التهاب في العين والأنف والحنجرة ، فإنه يرتبط أيضًا بالصفير والغثيان وتهيج الجلد، يشير الدكتور ناير ، وهو مادة حافظة قوية ، إلى استخدامه في الحفاظ على الجثث البشرية، كما وصفه الدكتور سونافاني بأنه مادة مسرطنة معروفة ومخللة للهرمونات، بدلاً من ذلك يقترح الدكتور ناير البحث عن منتجات تحتوي على العسل وزيت الزيتون وزيت جوز الهند وزيت الخروع.-الفثالاتتُستخدم الفثالات عمومًا كعوامل ربط ومذيبات ومواد حافظة في منتجات مثل بخاخات الشعر والعطور ومزيلات العرق والشامبو والمواد الهلامية والمستحضرات، يضع الدكتور ناير هذا على أنه مادة كيميائية خطيرة لأنها مرتبطة بقضايا الجهاز التنفسي والعصبي والسلوكي والإنجابي ويقترح تجنبها تمامًا.