طريقة سهلة عمل أرز الريزو في المنزل



أرز الريزو أرز الريزو



أرز الريزو من الأطباق التي يعشقها الأطفال والكبار، نظرا لمذاقها الشهي والمختلف عن الأكلات الأخرى، ما يدفع الكثير إلي شرائها وتناولها من المطاعم.



قدمت الشيف سارة عبد السلام، طريقة عمل أرز الريزو في المنزل.



مقادير أرز الريزو

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2صدور دجاج مكعبات4كوب أرز مصري2بصل مفرومربع كوب كاتشبربع كوب باربيكيو صوص2ملعقة كبيرة ورشسترشاير صوص3كوب ونصف مرقةزيت نباتي2ورق لاورا2عود قرفة خشبملعقة صغيرة ثوم بودرملعقة صغيرة بصل بودرنصف ملعقة صغيرة حبهان بودرملعقة صغيرة بابريكانصف م ص كركمرشة جوزة الطيبملحفلفل أسودطريقة تحضير أرز الريزوفي حلة على النار نضع كمية من الزيت حتى يسخن ثم نضع صدور الدجاج ثم نضيف البصلة ونشوحها قليلاً وبمجرد أن تذبل نضع التوابل كلها وكل الصوصات والمرقة ونقلب ثم نضع الأرز ونتركه حتى تمام النضج ويقدم بالهنا والشفا.