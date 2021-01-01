طريقة سهلة عمل أرز الريزو في المنزل

أرز الريزو
أرز الريزو من الأطباق التي يعشقها الأطفال والكبار، نظرا لمذاقها الشهي والمختلف عن الأكلات الأخرى، ما يدفع الكثير إلي شرائها وتناولها من المطاعم.
قدمت الشيف سارة عبد السلام، طريقة عمل أرز الريزو في المنزل.
مقادير أرز الريزو
2صدور دجاج مكعبات
4كوب أرز مصري
2بصل مفروم
ربع كوب كاتشب
ربع كوب باربيكيو صوص
2ملعقة كبيرة ورشسترشاير صوص
3كوب ونصف مرقة
زيت نباتي
2ورق لاورا
2عود قرفة خشب
ملعقة صغيرة ثوم بودر
ملعقة صغيرة بصل بودر
نصف ملعقة صغيرة حبهان بودر
ملعقة صغيرة بابريكا
نصف م ص كركم
رشة جوزة الطيب
ملح
فلفل أسود
طريقة تحضير أرز الريزو
في حلة على النار نضع كمية من الزيت حتى يسخن ثم نضع صدور الدجاج ثم نضيف البصلة ونشوحها قليلاً وبمجرد أن تذبل نضع التوابل كلها وكل الصوصات والمرقة ونقلب ثم نضع الأرز ونتركه حتى تمام النضج ويقدم بالهنا والشفا.
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!