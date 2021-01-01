

سرطان الأمعاء سرطان الأمعاء

كشفت دراسة جديدة أن اتباع نظام نباتي معين يمكنه التغلب على مرض سرطان الأمعاء، مشيرة إلى أنه قد لا يكون التأثير هو نفسه بالنسبة للرجال والنساء، وفقا لموقع تايمز ناو نيوز.



النظام الغذائي الأفضل لمرض سرطان الأمعاء

وحسب الدراسات السابقة، يمكن للنظام الغذائي النباتي أن يقلل من خطر الإصابة بسرطان الأمعاء بنسبة 20 في المائة.



وأفادت دراسة جديدة أجراها علماء في جامعة كيونج في كوريا الجنوبية أن التأثير فعال فقط لدى الرجال.

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وخلص الخبراء إلى أنه بمجرد مبادلة اللحوم بالحبوب الكاملة والخضروات، ينخفض ??خطر الإصابة بسرطان القولون والمستقيم بنسبة 22 في المائة لدى الرجال.الرجال أكثر فائدةوشارك في التجربة 80000 رجل و93000 امرأة في الولايات المتحدة، حيث كشفت الدراسة أن المرأة قد لا تستفيد كثيرًا من خلال التحول إلى هذا النظام.وذكر الباحثون أن الرجال أكثر عرضة للإصابة بسرطان الأمعاء من النساء، وهذا هو السبب في أنهم يستفيدون أكثر من التحول إلى الغذاء الصحي النباتي.وقام المشاركون في الدراسة بتتبع ما أكلوه وشربوه لمدة عام وبناءً على ذلك، وصنف الخبراء مدى صحتهم أو عدم صحتهم.ونشرت الدراسة في مجلة BMC، حيث تم الكشف عن أن الرجال الذين يتبعون نظامًا غذائيًا نباتيًا لديهم أقل عدد من حالات السرطان المبلغ عنها في فترة 19 عامًا.واشتملت أفضل الأطعمة في هذه الفئة على:الفاكهةخضرواتكل الحبوبالفول والعدسالمكسرات والبذورقمحأرز بنيالشوفانالعلامات المبكرة لسرطان الأمعاءبحسب الخدمة الصحة الوطنية في إنجلترا، فإن الأعراض الثلاثة الأولى لسرطان الأمعاء هي:براز رخو متكرروجع بطندم في البراز.