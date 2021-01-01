مضادات الأكسدة.. فوائد الجوافة للقولون

يعشق الكثير من الأشخاص تناول فاكهة الجوافة فهي من ضمن الفواكه التي تساعد على تقوية مناعة الجسم، بفضل العناصر الغذائية التي توجد في الجوافة، ففي هذا التقرير سوف نعرض فوائد الجوافة للقولون.
فوائد الجوافة للقولون
كشفت أحدث الأبحاث العلمية عن فوائد الجوافة للقولون، وذلك لآن الجوافة تتضمن على العديد من العناصر الغذائية منها فيتامين سي، وكذلك فيتامين أ، وأيضا فيتامين د، بالإضافة إلى فيتامين ك، بجانب العديد من المعادن والألياف الطبيعية وفقا لتقرير نشره موقع تايمز أوف إنديا.
تساعد الجوافة على التخلص من مشاكل الإمساك فهي ملين طبيعي.
كما أن الجوافة تساعد على تعزيز عملية الهضم.
ولكن تحظر الأبحاث من الإفراط في تناول الجوافة فقد تسبب مشاكل في الهضم خاصة إذا كان الشخص يعاني من متلازمة القولون العصبي.
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فوائد الجوافة
وفيما يخص فوائد الجوافة، فهي تعد من الفاكهة اللذيذة والغنية بالعديد من العناصر الغذائية، الأمر الذي يجعلها ضمن الفاكهة التي تساهم في خفض السعرات الحرارية، وأيضا الاستفادة من العناصر الغذائية التي توجد في الجوافة، ونذكر فيما يلي فوائد الجوافة للجسم:
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