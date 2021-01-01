تفاصيل .. معلومات مغلوطة تتعلق بـ الإقلاع عن التدخين



الإقلاع عن التدخين الإقلاع عن التدخين

أكدت مؤسسة أبحاث السرطان في المملكة المتحدة أن الإقلاع عن التدخين من شأنه أن يخفض عدد وفيات السرطان المرتبطة بالتدخين، لذا نستعرض لكم بعض المعلومات المتعلقة بالإقلاع عن التدخين.



وتشير دراسات الصندوق العالمي لأبحاث السرطان إلى أن تناول الطعام الصحي والنشاط والحفاظ على وزن صحي والإقلاع عن التدخين يمكن أن يمنع حوالي 40? من حالات الإصابة بـ السرطان.



فوات الأوان بالنسبة للإقلاع عن التدخين

يعتقد الكثيرون، أن الإقلاع عن التدخين ليس له فائدة في حالة إذا كان الشخص يدخن لسنوات عديدة، وفي الحقيقة هذا أبعد ما يكون عن الحقيقة، حيث يقول الدكتور نافين بوري، أن الإقلاع عن التدخين ليس بالأمر السهل، حيث أن فوائد الإقلاع عن التدخين يمكن أن تضيف سنوات إلى حياتك، وتبدأ هذه الفوائد من الساعة الأولى التي تتوقف فيها عن التدخين، وذلك وفقًا لـ موقع independent.

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الإقلاع عن التدخين لا يتطلب سوى الإرادة والعزيمةويضيف أن امتلاك العزم والإصرار على الإقلاع عن التدخين مفيد للغاية، لكنه ليس السبيل الوحيد الذي يحفزك للإقلاع عن التدخين، فيقول الدكتور نافين بوري، وجدت الأبحاث أن السجائر الإلكترونية يمكن أن تساعدك على الإقلاع عن التدخين، كما أن هناك العديد من الأدوية التي يمكن لطبيبك أن يصفها لك أيضًا، بالإضافة إلى الأشياء الأخرى التي ستساعدك للإقلاع عن التدخين، مثل علكة النيكوتين، أقراص الاستحلاب، أجهزة استنشاق النيكوتين، والتي يمكن أن تساعد في تقليل الرغبة الشديدة للعودة للتدخين.عليك أن تقلع عن التدخين بنفسكيقول الدكتور نافين بوري: يمكن أن يكون التوقف عن التدخين أكثر فاعلية إذا اخترت طريقة الإقلاع عن التدخين، ثم قمت بإنشاء شبكة دعم اجتماعي للمساعدة في تحفيزك على الابتعاد عن التدخين، وذلك عندما تبدأ قوة إرادتك في التلاشي.وأضاف: من الطبيعي تمامًا أن تمر بلحظات ضعف، لذا فتحتاج إلى دعم كبير من أسرتك وأصدقائك خلال محاولتك لإقلاع عن التدخين.