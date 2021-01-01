تفاصيل .. معلومات مغلوطة تتعلق بـ الإقلاع عن التدخين

أكدت مؤسسة أبحاث السرطان في المملكة المتحدة أن الإقلاع عن التدخين من شأنه أن يخفض عدد وفيات السرطان المرتبطة بالتدخين، لذا نستعرض لكم بعض المعلومات المتعلقة بالإقلاع عن التدخين.
وتشير دراسات الصندوق العالمي لأبحاث السرطان إلى أن تناول الطعام الصحي والنشاط والحفاظ على وزن صحي والإقلاع عن التدخين يمكن أن يمنع حوالي 40? من حالات الإصابة بـ السرطان.
فوات الأوان بالنسبة للإقلاع عن التدخين
يعتقد الكثيرون، أن الإقلاع عن التدخين ليس له فائدة في حالة إذا كان الشخص يدخن لسنوات عديدة، وفي الحقيقة هذا أبعد ما يكون عن الحقيقة، حيث يقول الدكتور نافين بوري، أن الإقلاع عن التدخين ليس بالأمر السهل، حيث أن فوائد الإقلاع عن التدخين يمكن أن تضيف سنوات إلى حياتك، وتبدأ هذه الفوائد من الساعة الأولى التي تتوقف فيها عن التدخين، وذلك وفقًا لـ موقع independent.
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