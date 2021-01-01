تؤدي لفقدان السمع .. أخطاء شائعة أثناء إزالة شمع الأذن



شمع الأذن شمع الأذن

من الروتين الخاص ببعض الأشخاص في كل صباح أو في أي وقت، هو تنظيف الأذنين من الشمع قبل ارتداء سماعات الأذن أو حتى كممارسة طبيعية روتينية، ويلجأ البعض إلى تقنية استخدام سماعة الأذن لتنظيف الشمع أو أحيانًا بطرف القلم أو دبابيس الشعر أو المسواك أو مشابك ورق، وهي عادة خاطئة تمامًا قد تسبب كارثة، لأنها قد تسبب ضرر دائم للأذنين والقدرة على السمع، وفقًا لـ صحيفة تايمز ناو.



يقترح الأطباء بحسب رصد تايمز ناو، استخدام قطارة أثناء وضع الرأس على جانب واحد لبضع دقائق، حيث يفضل وضع قطرتين إلى ثلاث من زيت اللوز ثلاث أو أربع مرات يوميًا لمدة 3 - 5 أيام، ويفضل وضعه قبل النوم للحصول على أفضل نتيجة.



وفي غضون أسبوعين تقريبًا، ستسقط كتل من شمع الأذن منها، غالبًا في الليل بينما يكون الشخص نائمًا، وتلك الطريقة لأنه من غير المتاح زيارة الطبيب بشكل متكرر لعمل جلسة تنظيف الأذن من الشمع.

قد يعجبك أيضا...

أخطاء يجب تجنبها خلال تنظيف الأذنينيؤكد الأطباء أن هناك خطأين فادحين يمكن أن يرتكبهما الشخص أثناء تنظيف شمع الأذن في المنزل، وهي استخدام أداة مدببة لتنظيف شمع الأذن مثل عود الأسنان أو دبابيس الشعر، واستخدام الأداة المتعارف عليها لتنظيف شمع الأذن، حيث لا ينصح باستخدامها وفقًا للأطباء بسبب نقص الأدلة على فعاليتها.وتبين أنه لا يحتاج الجميع إلى إزالة شمع الأذن، ولكن إذا تراكم بكميات كبيرة فقد يؤدي لألم الأذنين، وزيادة خطر الإصابة بالعدوى وكذلك فقدان السمع المؤقت، كما أنه في معظم الحالات يتساقط شمع الأذن من تلقاء نفسه.