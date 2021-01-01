تؤدي لفقدان السمع .. أخطاء شائعة أثناء إزالة شمع الأذن

من الروتين الخاص ببعض الأشخاص في كل صباح أو في أي وقت، هو تنظيف الأذنين من الشمع قبل ارتداء سماعات الأذن أو حتى كممارسة طبيعية روتينية، ويلجأ البعض إلى تقنية استخدام سماعة الأذن لتنظيف الشمع أو أحيانًا بطرف القلم أو دبابيس الشعر أو المسواك أو مشابك ورق، وهي عادة خاطئة تمامًا قد تسبب كارثة، لأنها قد تسبب ضرر دائم للأذنين والقدرة على السمع، وفقًا لـ صحيفة تايمز ناو.
يقترح الأطباء بحسب رصد تايمز ناو، استخدام قطارة أثناء وضع الرأس على جانب واحد لبضع دقائق، حيث يفضل وضع قطرتين إلى ثلاث من زيت اللوز ثلاث أو أربع مرات يوميًا لمدة 3 - 5 أيام، ويفضل وضعه قبل النوم للحصول على أفضل نتيجة.
وفي غضون أسبوعين تقريبًا، ستسقط كتل من شمع الأذن منها، غالبًا في الليل بينما يكون الشخص نائمًا، وتلك الطريقة لأنه من غير المتاح زيارة الطبيب بشكل متكرر لعمل جلسة تنظيف الأذن من الشمع.
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