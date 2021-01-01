صحة الدقهلية تحقق في واقعة مريض مستشفى دكرنس العام

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديوهات بشأن مستشفى دكرنس العام بمحافظة الدقهلية، والتي يظهر فيها مريض تم إلقائه خارج المستشفى ومحاولات البعض إدخاله إلى المستشفى مرة أخرى.
ووجه الدكتور شريف مكين، وكيل وزارة الصحة، بسرعة التحقيق في الواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المقصر.
ولفت مكين إلى أنه تم عمل مذكرة للعرض على الشؤون القانونية للوقوف على حقيقة الأمر، مشددًا على عدم التهاون مع المخطئ، ومؤكدًا حرص صحة الدقهلية على تقديم أفضل الخدمات الطبية لمختلف شرائح المواطنين.
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