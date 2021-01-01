صحة الدقهلية تحقق في واقعة مريض مستشفى دكرنس العام



مستشفى دكرنس العام مستشفى دكرنس العام

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديوهات بشأن مستشفى دكرنس العام بمحافظة الدقهلية، والتي يظهر فيها مريض تم إلقائه خارج المستشفى ومحاولات البعض إدخاله إلى المستشفى مرة أخرى.



ووجه الدكتور شريف مكين، وكيل وزارة الصحة، بسرعة التحقيق في الواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المقصر.



ولفت مكين إلى أنه تم عمل مذكرة للعرض على الشؤون القانونية للوقوف على حقيقة الأمر، مشددًا على عدم التهاون مع المخطئ، ومؤكدًا حرص صحة الدقهلية على تقديم أفضل الخدمات الطبية لمختلف شرائح المواطنين.

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وأوضح مكين أنه جرى التواصل مع مدير مستشفى دكرنس العام وأفاد بأن المريض مصاب بداء الدرن ودائم التردد على المستشفى وسبق وجرى تحويله إلى مستشفى صدر المنصورة نظرًا لعدم توافر الإمكانات لمثل هذه الحالات بمستشفى دكرنس العام.وتابع: أما فيما يخص الواقعة محل التداول على وسائل التواصل الاجتماعي فقد دخل المريض أول أمس إلى المستشفى وتم توقيع الكشف عليه ووجد أن كل العلامات الحيوية ودرجة الوعي كاملة فتم تحويله على مستشفى الصدر وخرج من المستشفى بصحبة سائق توكتوك، وعليه فإن إدارة المستشفى غير مسؤولة عما دار خارجها، واستلقائه على الأرض في الشارع ومحاولة البعض تصدير المشهد على أنه إهمال من المستشفى.