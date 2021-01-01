القصة الكاملة لمشادة برلماني مع ضابط شرطة بكمين 15 مايو



النائب عيد حماد النائب عيد حماد

أثارت واقعة تداول فيديو لمشادة النائب عيد حماد عضو مجلس النواب مع ضابط داخل كمين أمني بمنطقة 15 مايو، حالة من الاستياء لرواد مواقع التواصل الاجتماعي، مستنكرين ما قام به البرلماني وأصدقاؤه من أفعال تجاه رجال الشرطة.



بداية الواقعة

تعود تفاصيل الواقعة إلى تحرير محضر في كمين أمني بمنطقة 15 مايو، لسائق خاص بأحد أعضاء مجلس النواب، بتهمة إحراز مواد مخدرة، وصمم ضابط الشرطة وأفراد الكمين على اتخاذ الإجراءات القانونية، رغم وساطة البرلماني لتخليص سائقه، الأمر الذي أغضبه بشدة.



وعلم القاهرة 24 أن سائق البرلماني بمجرد ضبطه اتصل، بعضو مجلس النواب عن إحدى دوائر منطقة حلوان، والذي حضر على الفور ووقعت مشادة كلامية بين أفراد الكمين والبرلماني بسبب رغبته في تخليص السائق الخاص به دون أي محاضر، وهو ما رفضه الضابط والقوة المرافقة له وصمموا على تحرير محضر للسائق بالمضبوطات.

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غضب البرلماني وافتعل أزمة علمت بها قيادات الكمين واتهم ضابط الكمين بالرشوة، وتم تصعيد الأمر لاتخاذ الإجراءات القانونية والتحقيق في تدخل النائب البرلماني في عمل رجال الشرطة، وإقحام اسمه في الأمر، ومحاولته إنهاء الأمر دون إجراء قانوني، وصرف متهم مضبوط بحوزته مواد مخدرة.عضو مجلس نواب يتقدم باعتذار لوزارة الداخليةوتقدم النائب عيد حماد عضو مجلس النواب عن دائرة حلوان، باعتذار إلى وزارة الداخلية، عما بدر من أحد العاملين لديه من تصرفات بكمين 15 مايو، بعد إدانته بارتكاب جريمة جنائية يعاقب عليها القانون.