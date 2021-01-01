الثانوية العامة 2023 l الأوراق المطلوبة لتحرير الاستمارة الإلكترونية

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صورة الخبر: الاستمارة الإلكترونية
الاستمارة الإلكترونية

يبحث الكثير من طلاب الثانوية العامة للعام الدراسي 2022-2023، وأولياء أمورهم، عن الأوراق المطلوبة لتحرير الاستمارة الإلكترونية لطلاب الثانوية العامة 2023.

وينشر موقع القاهرة 24، لطلاب الثانوية العامة وأولياء أمورهم الأوراق المطلوبة لتحرير الاستمارة الإلكترونية لطلاب الثانوية العامة 2023.

الأوراق المطلوبة لتحرير الاستمارة الإلكترونية لطلاب الثانوية العامة 2023
حددت وزارة التربية والتعليم، الأوراق المطلوبة لتقدم طلاب الثانوية العامة لتسجيل استمارة التقدم للامتحانات، والتي جاءت كالآتي:

1- ملء وطباعة الاستمارة الإلكترونية من موقع وزارة التربية والتعليم.

2- صورة البطاقة الشخصية للطالب.

3- صورة البطاقة الشخصية لولي الأمر.

4- شهادة الميلاد الأصلية للطالب إضافة إلى 2 صورة منها.
5- تحضير 6 صور شخصية مقاس 4×6 خلفية بيضاء مدون عليها اسم الطالب بالكمبيوتر.

6- 2 طابع صندوق دعم وتمويل المشروعات فئة 10جنيهات.

7- إيصال سداد رسوم التقدم لامتحانات الثانوية العامة 2022 من البريد أو فوري و2 صورة من الإيصال.

8- إيصال رسوم المصاريف الدراسية الأصل.

وأشارت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، في الخريطة الزمنية للعام الدراسي 2022-2023 التي وافق عليها المجلس الأعلى للتعليم ما قبل الجامعي، إلى أن امتحانات الثانوية العامة ستبدأ يوم 10 يونيو المقبل، وامتحانات الدبلومات الفنية ستنطلق يوم 8 يوليو.

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إنه سيتم إتاحة نموذج امتحان تدريبي لـ طلاب شهادة الثانوية العامة على موقع الوزارة بعد نصف العام الدراسي، بالإضافة إلى روابط لكل المواد الدراسية ذات الصلة لكل الموضوعات والمفاهيم الأساسية.

المصدر: cairo24

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