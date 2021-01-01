مواصفات و سعر iQOO 11 Pro.. فيفو تشوق لهاتفها المنتظر قبل الإعلان الرسمي



iQOO 11 Pro. iQOO 11 Pro.

تستعد شركة فيفو Vivo الصينية، للإعلان عن أحدث هواتفها ضمن العلامة التجارية التابعة لها iQOO، وسيأتي هاتفها الجديد بمواصفات متطورة وكاميرات تجعله ينافس أفضل هواتف أندرويد التي طرحت هذا العام.



وبحسب ما ذكره موقع "gsmarena" التقني، سيعمل هاتف فيفو المرتقب iQOO 11 Pro، بمعالج شركة كوالكوم الأمريكية، من نوع Snapdragon 8 Gen 2، والمطور بدقة تصنيع 4 نانومتر، مما يعني أن الهاتف سيقدم دعما لشبكات الجيل الخامس 5G.



فيفو تنافس أفضل هواتف أندرويد بجهاز مميز

وسيأتي هاتف فيفو iQOO 11 Pro بشاشة كبيرة مسطحة مقاومة للمياه والغبار من نوع AMOLED بقياس 6.78 بوصة، تدعم معدل تحديث متغير يبلغ 144 هرتز في الثانية، وتقنية + HDR10، وبجودة عرض QHD، تبلغ دقتها 1440 × 3200 بيكسل، مع معدل أخذ عينات باللمس 300 هرتز، مع مستشعر للبصمة مدمج أسفل الشاشة.

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وسيقدم هاتف فيفو iQOO 11 Pro، كاميرا رئيسية مزودة بمستشعر GN5 بدقة 50 ميجابكسل، وكاميرا عريضة الزاوية بدقة 50 ميجابكسل، مع كاميرا تليفوتوغرافية بدقة 13 ميجابكسل، مع كاميرا أمامية بدقة 16 ميجابكسل، لصور السيلفي ومكالمات الفيديو.وسيحصل المعالج على 12 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي من نوع LPDDR5X ، مع ذاكرة تخزين داخلية من نوع UFS 4.0 تبدأ من سعة 128 جيجابايت.وسيقترن معالج كوالكوم Snapdragon 8 Gen 2 بنواة واحدة بسرعة عالية، مع 3 نوى متوسطة و4 نوى منخفضة الطاقة، بينما يقوم معالج الهاتف بتحسين كفاءة الطاقة ليتم تقديم أداء أسرع وأفضل من الهواتف السابقة.وإلى جانب دعم شبكات الجيل الخامس 5G، سيوفر معالج كوالكوم الأحدث Snapdragon 8 Gen 2، لهاتف فيفو القادم iQOO 11 Pro، دعما لشبكات الواي فاي اللاسلكية الأحدث Wi-Fi 7، والتي تمنح هواتف أندرويد العاملة بها اتصالا لاسلكيا أفضل وأسرع من ذي قبل.وسيحزم هاتف فيفو iQOO 11 Pro، بطارية بقوة 4700 مللي أمبير في الساعة، تدعم الشحن السريع بقوة 200 وات، سيتم شحن الهاتف بالكامل في غصون 10 دقائق فقط.ومن المحتمل أن يتوفر هاتف فيفو iQOO 11 Pro، مقابل سعر يبدأ من 768 دولار (أي ما يعادل 14800 جنيه مصري).