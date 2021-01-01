الإعلان عن هاتف Infinix Zero 5G 2023 بمعالج Dimensity 1080

أعلنت شركة Infinix رسمياً عن هاتف Infinix Zero 5G 2023 الذي ينطلق بمعالج Dimensity 1080، ومعدل تحديث 120Hz وسعر 239 دولار.
يتميز هاتف Infinix Zero 5G 2023 بشاشة IPS LCD بحجم 6.78 إنش، وجودة عرض FHD+، كما تدعم الشاشة معدل تحديث 120Hz، ويمكن للمستخدم التبديل بين ثلاثة أنماط في معدل التحديث بين 60Hz أو 120Hz أو معدل تحديث ذكي يدعم التبديل التلقائي، كما تدعم الشاشة معدل لمس 240Hz.
كما ينطلق هذا الإصدار برقاقة معالج Dimensity 1080، وذاكرة عشوائية 8 جيجا بايت رام مع دعم ذاكرة إفتراضية لتصل الذاكرة إلى 13 جيجا بايت رام وسعة تخزين 256 جيجا بايت.
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