الإعلان عن هاتف Infinix Zero 5G 2023 بمعالج Dimensity 1080



Infinix Zero 5G 2023 Infinix Zero 5G 2023

أعلنت شركة Infinix رسمياً عن هاتف Infinix Zero 5G 2023 الذي ينطلق بمعالج Dimensity 1080، ومعدل تحديث 120Hz وسعر 239 دولار.



يتميز هاتف Infinix Zero 5G 2023 بشاشة IPS LCD بحجم 6.78 إنش، وجودة عرض FHD+، كما تدعم الشاشة معدل تحديث 120Hz، ويمكن للمستخدم التبديل بين ثلاثة أنماط في معدل التحديث بين 60Hz أو 120Hz أو معدل تحديث ذكي يدعم التبديل التلقائي، كما تدعم الشاشة معدل لمس 240Hz.



كما ينطلق هذا الإصدار برقاقة معالج Dimensity 1080، وذاكرة عشوائية 8 جيجا بايت رام مع دعم ذاكرة إفتراضية لتصل الذاكرة إلى 13 جيجا بايت رام وسعة تخزين 256 جيجا بايت.

قد يعجبك أيضا...

أيضاً ينطلق الهاتف بواجهة XOS12، ونظام تشغيل Android 13، كما يدعم الهاتف بطارية بقدرة 5000 mAh، وتقنية الشحن السريع بقدرة 33W.وفي إعدادات الكاميرة الخلفية يأتي هاتف Zero 5G 2023 بمستشعر رئيسي بدقة 50 ميجا بيكسل، مع تقنية الذكاء الإصطناعي، ومستشعر بدقة 2 ميجا بيكسل لعمق التصوير، وأخر بدقة 2 ميجا بيكسل للقطات macro، كما تدعم الكاميرة نمط تصوير ليلي فائق، مع فلاتر ليلية للتصوير في الإضاءة المنخفضة.كما تدعم الكاميرة تسجيل فيديو بالحركة البطيئة عند 960 إطار لكل ثانية، ويتوفر الهاتف باللون البرتقالي والأبيض بسعر 239 دولار.