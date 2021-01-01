تعلن شاومي عن قفل الباب الذكي Xiaomi E10 بسعر 113 دولار



قفل الباب الذكي Xiaomi E10 قفل الباب الذكي Xiaomi E10

أعلنت شاومي عن قفل الباب الذكي E10 الذي يأتي مع جرس ذكي والذي يتوفر للطلب المسبق اليوم في السوق الصيني بسعر 113 دولار.



كشفت العملاق الصيني شاومي اليوم عن Smart Door Lock E10 الذي يتوفر في السوق الصيني بدءاً من 7 من ديسمبر.



ويأتي قفل الباب الذكي مع جرس ذكي يعمل على إصدار صوتيات من اللوحات الداخلية والخارجية، كما يتميز Xiaomi E10 بحماية بمقاومة ثلاثية لتعزيز معايير الحماية والآمان.

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ويعمل تصميم القفل الذكي على منع القوة الخارجية من فتح القفل حتى في حالة إزالة اللوحة الخارجية للقفل الذكي.كما تقدم شاومي القفل الذكي بعدد من الإختيارات لفتح القفل، والتي تشمل بصمة الإصبع، وكلمة المرور، أو كلمة المرور الدورية، مع دعم تقنية NFC، ومفاتيح البلوتوث، وفتح القفل بساعة شاومي الذكية، أو سوارات شاومي الذكية.أيضاً تؤكد شاومي على كفاءة وقوة مستشعر البصمة بنسبة 99%، ومن المقرر أن يدعم Xiaomi Smart Door Lock E10 تطبيق MIJIA، والإتصال عبر البلوتوث بمجموعة متنوعة من أجهزة المنزل الذكي.