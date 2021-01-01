تعلن شاومي عن قفل الباب الذكي Xiaomi E10 بسعر 113 دولار

أعلنت شاومي عن قفل الباب الذكي E10 الذي يأتي مع جرس ذكي والذي يتوفر للطلب المسبق اليوم في السوق الصيني بسعر 113 دولار.
كشفت العملاق الصيني شاومي اليوم عن Smart Door Lock E10 الذي يتوفر في السوق الصيني بدءاً من 7 من ديسمبر.
ويأتي قفل الباب الذكي مع جرس ذكي يعمل على إصدار صوتيات من اللوحات الداخلية والخارجية، كما يتميز Xiaomi E10 بحماية بمقاومة ثلاثية لتعزيز معايير الحماية والآمان.
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!