تعلن جوجل عن العديد من ميزات إمكانية الوصول لنظام أندرويد

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أعلنت شركة جوجل يوم الخميس عن مجموعة من الميزات الجديدة لنظام التشغيل أندرويد على الهواتف، والساعات الذكية، وذلك في مسعى منها لتسهيل حياة الناس.



وتشمل الميزات أدوات جديدة لقابلية الوصول وتحديثات مهمة لميزة مفتاح السيارة الرقمي، ومنصة التلفاز جوجل تي في، ونظام تشغيل الساعات الذكية، ووتش أو إس watchOS.



ومن أبرز ميزات نظام أندرويد الجديدة تقديم وضع جديد للقراءة يوفر للمستخدمين قراءة للشاشات دون أن يكون مرتبطًا بتطبيقات معينة.

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ويمكن استخدام وضع القراءة الجديد من خلال تثبيت تطبيق Reading Mode من متجر جوجل بلاي، الذي يوفر خيارات عرض وصوت جديدة وقابلة للتعديل، مثل: التباين، ونوع الخط، والحجم، الأمر الذي سيسمح للمستخدمين بتخصيص كيفية عرض المحتوى على هواتفهم لتلبية احتياجاتهم على أفضل وجه.وضع القراءة الجديدوبالإضافة إلى ذلك، تتوفر وظيفة جديدة لتحويل النص إلى كلام مع التحكم في السرعة مع مجموعة مختارة من الأصوات التي وصفتها جوجل بالطبيعية، والتي تدعم الآن أربع لغات، هي: الإنجليزية، والفرنسية، والإيطالية، والإسبانية. ويتوافق وضع القراءة أيضًا مع قارئ الشاشة Google Talkback، وهو يعمل عبر مواقع الويب، وتطبيقات أندرويد الأصلية.وبالانتقال إلى المركبات، سيسمح تحديث ميزة مفتاح السيارة الرقمي، التي تُمكِّن المستخدمين من قفل السيارات المتوافقة وفتحها وتشغيلها باستخدام الهاتف فقط، بمشاركة المفتاح الرقمي عن بُعد مع الأفراد الموثوق بهم.ويمكن للمستخدمين عرض من يمكنه الوصول إلى سيارتهم والتحكم بذلك من داخل تطبيق المحفظة الرقمية في الهاتف. واعتبارًا من اليوم، يمكن مشاركة مفاتيح السيارة الرقمية مبدئيًا مع أجهزة بكسل 6 وما بعدها من جوجل وآيفون من آبل، ويُتوقع أن تتاح الميزة في المستقبل القريب لمجموعة مختارة من الهواتف التي تعمل بالإصدار 12 وما بعده من نظام أندرويد.يُشار إلى أن جوجل لم تُفصِّل فيما يتعلق بالسيارات التي ستدعم ميزة مشاركة مفتاح السيارة الرقمي الخاصة بنظام أندرويد عند الإطلاق.وبالإضافة إلى التحديثات الآنفة الذكر، حصلت منصة التلفزة جوجل تي في على خيار جديد يتيح للمستخدمين البث مباشرةً من تطبيق جوجل تي في إلى أجهزة التلفاز المتوافقة، بنقرة واحدة.ويمكن للمستخدمين بعد ذلك استخدام هواتفهم كجهاز تحكم عن بُعد أثناء التصفح أو استخدام تطبيقات أخرى. وسيبدأ طرح ميزة المشاهدة بنقرة واحدة على جوجل تي في اعتبارًا من الأسبوع المقبل.وسيحصل تطبيق الملاحظات جوجل كيب Google Keep على نظام تشغيل الساعات الذكية، ووتش أو إس، على تحديث في وقت لاحق من الشهر الحالي، وهو يتضمن إمكانية نقل جميع الصور، والمشاركين في كتابة الملاحظات، وألوان الخلفية المضافة إلى الملاحظات من الهاتف، مما يجعل هذه المعلومات قابلة للعرض من الساعة الذكية.وسيحصل نظام ووتش أو إس أيضًا على ميزة جديدة خلال الأسبوع المقبل تتيح للمستخدمين الوصول بسرعة إلى أكثر من 30 نوعًا من التمارين الرياضية باستخدام تطبيق Adidas Running عبر مساعد جوجل الذكي.