شاهد .. انفجار وحريق في ميناء سامسون في تركيا

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صورة الخبر: ميناء سامسون في تركيا
ميناء سامسون في تركيا

أفاد مراسلنا اليوم الجمعة بوقوع انفجار واندلاع حريق في ميناء سامسون في شمال تركيا، وأشار إلى أن الحريق اندلع بعد انفجار غير معلوم الأسباب بعد في الميناء.

ووفقا للمعطيات الأولية فإن الانفجار وقع في أحد خزانات النفط الصغيرة الواقعة في الميناء، الذي يعد أحد أكبر الموانىء في البحر الأسود.

وأفادت وسائل إعلام تركية بأنه تمت السيطرة على الحريق في وقت قصير، حيث استجاب رجال الإطفاء بسرعة للحريق الذي اندلع بعد الانفجار، وتمت السيطرة عليه قبل أن يمتد إلى الخزانات الأخرى.

وقالت إن رجال الشرطة التركية طوقوا المنطقة، وشرعوا في التحقيقات لمعرفة أسباب الحادث.

بدوره صرح محافظ سامسون زلكف داغلي لوكالة "الأناضول" بأن الانفجار وقع تمام الساعة 11.15 صباحا في أحد خزانات الوقود في الميناء، حيث يتم تخزين زيوت النفايات المأخوذة من السفن. وأشار المحافظ إلى أنه لم يصب أحد في الحادث.

https://twitter.com/i/status/1598606699941740545

المصدر: RT + الأناضول + حرييت

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