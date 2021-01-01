تطلق هواوي ساعة ذكية لم يسبق لها مثيل!

نشرت هواوي مقاطع فيديو ترويجية كشفت فيها عن ساعة ذكية جديدة حصلت على تقنية لم تشهدها الساعات الذكية من قبل.
وأغرب شيء في الساعة المنتظرة هو أن هيكلها يحوي من الداخل على حجرات صغيرة تحوي سماعات أذن لاسلكية، وعند الضغط على أحد جانبي الساعة ترتفع شاشتها لتظهر أسفلها تلك السماعات، أي أن الساعة ستستخدم كعلبة لحفظ السماعات وكأداة لشحنها بنفس الوقت.
وتشبه الساعة الجديدة ساعات Watch 3 التي طرحتها هواوي سابقا، إذ حصلت على شاشة دائرية منحنية الحواف، وزودت بحزام جلدي أنيق.
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