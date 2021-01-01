( في 2022 )618 مليار دولار حجم السوق العالمي لـ أشباه الموصلات

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أشارت التوقعات الحديثة، إلى انخفاض منتظر في عائدات أسواق أشباه الموصلات حول العالم بمعدل يصل إلى 3.6% خلال العام 2023، وذلك وفقا لأحدث الدراسات الصادرة عن مؤسسة الأبحاث العالمية جارتنر، بينما خلال العام الجاري 2022 تتجه الأسواق لتحقيق معدل نمو يصل إلى قرابة 4% وبلوغ عتبة 618 مليار دولار.



ويقول ريتشارد جوردن، نائب رئيس الممارسات لدى جارتنر: "لقد ساءت توقعات عائدات أسواق أشباه الموصلات قصيرة المدى.. فالتدهور السريع في الاقتصادات العالمية والضعف في طلب المستهلك سوف يؤثر سلبيا على أسواق أشباه الموصلات خلال العام 2023".



ومن المتوقع أن يصل إجمالي عائدات أسواق أشباه الموصلات حول العالم إلى 596 مليار دولار خلال العام 2023، وهو ما يمثل انخفاضا عن التوقعات السابقة والتي بلغت 623 مليار دولار

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وتشهد أسواق أشباه الموصلات في الوقت الحالي استقطابا ما بين أسواق يحركها المستهلك وأخرى يحركها قطاع الشركات.ويعود ضعف الطلب الذي تشهده الأسواق التي يدفعها المستهلك إلى حد كبير إلى ذلك التراجع في مستويات الدخل المتاحة نتيجة لارتفاع معدلات التضخّم ونسبة الفائدة، إضافة إلى عوامل أخرى أيضا مثل إعادة ترتيب المستهلك لأولويات الإنفاق لصالح مجالات مثل السفر، والترفيه والتسلية، والتي تلقي بظلالها وتؤثر تأثيرا كبيرا على المشتريات من المنتجات التقنية.ومن جانب آخر، فإن الأسواق التي تعتمد على قطاع الشركات مثل أسواق شبكات المؤسسات، وحوسبة المؤسسات، والمنتجات الصناعية، والطبية، والنقل التجاري لا تزال تبدو صامدة حتى الآن نسبيا على الرغم من التباطؤ الذي يلوح في الأفق للاقتصاد الكلي واستمرار المخاوف الجيوسياسية.ويقول جوردون:" القوة النسبية التي تشهدها أسواق قطاع المؤسسات ناجمة عن الاستثمارات الاستراتيجية من قبل الشركات التي تتطلع إلى تعزيز بنيتها التحتية لمواصلة توفير الدعم لفرق العاملين من المنازل، وتنفيذ خطط توسيع الأعمال، واستمرار استراتيجيات التحول الرقمي".