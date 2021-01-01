تشهد تيجوان 2022 أكبر زيادة هذا الأسبوع على سيارات فولكس فاجن



تيجوان 2022 تيجوان 2022

بشكل رسمي تم الإعلان عن تقديم زيادة سعرية جديدة على موديل 2022 من سيارة فولكس فاجن تيجوان 2022 في السوق المصري، حيث بلغت هذه الزيادة 251 ألف جنيه لتصبح أكبر زيادة هذا الأسبوع على سيارات فولكس فاجن، وبذلك أصبحت أسعار موديل 2022 من السيارة كالتالي:



- فئة Elegance بسعر مليون و75 ألف جنيه (بعد زيادة 180 ألف جنيه).



- فئة R-Line بسعر مليون و250 ألف جنيه (بعد زيادة 251 ألف جنيه).

قد يعجبك أيضا...

جدير بالذكر أن موديل 2022 من السيارة مزود بعدة تغيرات في الشكل والتصميم الخارجي منها تصميم المصد الأمامي، وأيضا تصميم وشكل المصابيح الأمامية، وذلك إلى جانب بعض التعديلات البسيطة الأخرى التي قد لا تبدو واضحة من النظرة الأولى للسيارة.وتحمل كلا الفئتين من هذا الموديل نفس المحرك المكون من 4 أسطوانات والمتصل بشاحن توربيني، وهو بسعة 1400 سي سي وبقوة 152 حصان وعزم 250 نيوتن متر، ويتصل هذا المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي 6 سرعات ينقل قوة المحرك للعجلات الأمامية للسيارة (خاصية الجر الأمامي).