تشهد تيجوان 2022 أكبر زيادة هذا الأسبوع على سيارات فولكس فاجن

بشكل رسمي تم الإعلان عن تقديم زيادة سعرية جديدة على موديل 2022 من سيارة فولكس فاجن تيجوان 2022 في السوق المصري، حيث بلغت هذه الزيادة 251 ألف جنيه لتصبح أكبر زيادة هذا الأسبوع على سيارات فولكس فاجن، وبذلك أصبحت أسعار موديل 2022 من السيارة كالتالي:
- فئة Elegance بسعر مليون و75 ألف جنيه (بعد زيادة 180 ألف جنيه).
- فئة R-Line بسعر مليون و250 ألف جنيه (بعد زيادة 251 ألف جنيه).
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