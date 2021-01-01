يكشف خبير أمن معلومات «الطرف الثالث» المسؤول عن تسريب بيانات 34 مليون مصري على «واتساب»

علق المهندس وليد عبدالمقصود، خبير أمن المعلومات، على الخبر الذي نشر عبر موقع Cybernews بشأن تسريب بيانات أرقام الهواتف المحمولة الخاصة بتطبيق «واتساب» لنحو 34 مليون مصري وعرضها للبيع، ضمن تسريب بيانات لنحو 400 مليون مستخدم حول العالم.
وقال «عبدالمقصود» خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الحياة اليوم»، الذي يعرض عبر قناة «الحياة»، اليوم الثلاثاء، إن خبر التسريب نشر في إحدى المنتديات بشبكة «الدارك ويب»، عبر موظف بإحدى الشركات التي التعاقد معها كطرف ثالث.
وأضاف أن «واتساب» بدأ يُظهر رسائل منذ سنة، يقول فيها إنه «سيحصل على جميع معلومات المستخدمين وسيتم تصديرها لـ(طرف ثالث)»، وهي الشركات المتعاقدة مع شركة «ميتا» المالكة للتطبيق، للحصول على البيانات، لاستخدامها في أغراض تجارية.
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