يكشف خبير أمن معلومات «الطرف الثالث» المسؤول عن تسريب بيانات 34 مليون مصري على «واتساب»



واتساب واتساب

علق المهندس وليد عبدالمقصود، خبير أمن المعلومات، على الخبر الذي نشر عبر موقع Cybernews بشأن تسريب بيانات أرقام الهواتف المحمولة الخاصة بتطبيق «واتساب» لنحو 34 مليون مصري وعرضها للبيع، ضمن تسريب بيانات لنحو 400 مليون مستخدم حول العالم.



وقال «عبدالمقصود» خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الحياة اليوم»، الذي يعرض عبر قناة «الحياة»، اليوم الثلاثاء، إن خبر التسريب نشر في إحدى المنتديات بشبكة «الدارك ويب»، عبر موظف بإحدى الشركات التي التعاقد معها كطرف ثالث.



وأضاف أن «واتساب» بدأ يُظهر رسائل منذ سنة، يقول فيها إنه «سيحصل على جميع معلومات المستخدمين وسيتم تصديرها لـ(طرف ثالث)»، وهي الشركات المتعاقدة مع شركة «ميتا» المالكة للتطبيق، للحصول على البيانات، لاستخدامها في أغراض تجارية.

قد يعجبك أيضا...

وأكد خبير أمن المعلومات أن «التسريب الذي أعلن عنه عبر موقع Cybernews تم عن طريق الطرف الثالث، وهي إحدى الشركات التي أصبح لها أحقية الوصول لبيانات المستخدمين».وحذر «عبدالمقصود» مستخدمي «واتساب» من ظهور روابط بأسماء شركات مستعارة، لاختراق الحسابات، حال الضغط والدخول على هذه الروابط.وأكمل: «سيبدأ البعض في الدارك ويب في محاولة إعادة بيع الأرقام المسربة لأغراض تجارية، إضافة إلى إمكانية استغلالها لأغراض أمنية».ونصح «عبدالمقصود» مستخدمي «واتساب» بالدخول على «الآب ستور» أو «البلاي ستور»، لعمل تحديث للتطبيق، مؤكدًا ضرورة عمل «بلوك» للأرقام المشبوهة، وخاصة الأرقام التي تبدأ بـ +1.