ماسك : تسجيلات المستخدمين الجدد على المنصة بلغت أعلى مستوياتها على الإطلاق

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أعلن الرئيس التنفيذي لشركة (تويتر)، إيلون ماسك، أن تسجيلات المستخدمين الجدد على المنصة بلغت أعلى مستوياتها على الإطلاق.



وكشف ماسك- في تصريح نقلته شبكة «سي إن إن» الأمريكية اليوم الاثنين عن أن متوسط الاشتراكات الجديدة بلغ أكثر من مليوني شخص يوميًا في الأيام السبعة اعتبارًا من 16 نوفمبر وحتى 23 من الشهر ذاته. وتعد الزيادة بنسبة 66? مقارنة بالأسبوع نفسه من العام الماضي.



وعرضت شرائح نشرها إيلون ماسك أيضًا عدد «الدقائق النشطة للمستخدم» وأنها في أعلى مستوياتها على الإطلاق، بمتوسط ما يقرب من 8 مليارات دقيقة نشطة يوميًا للمستخدمين في الأيام السبعة الماضية اعتبارًا من 15 نوفمبر وبنسبة 30? مقارنة بنفس الأسبوع من العام الماضي.

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ولفتت شرائح المعلومات إلى أن معدل انطباعات خطاب الكراهية كان أقل اعتبارًا من 13 نوفمبر مقارنة بمنتصف أكتوبر من العام الماضي.