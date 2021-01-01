(تفاصيل) قانون جديد يسمح لـ«الروبوت» بقتل المجرمين في أمريكا

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قانوناً جديداً بمدينة سان فرانسيسكو الأميركية، أقرته السلطات للسماح للشرطة باستخدام الروبوت في ملاحقة المشتبه بهم وقتلهم إذا تطلب الأمر، في حالة كان ذلك الشخص يمثل تهديدا لحياة المواطنين أو أحد ضباط الشرطة، أو عندما تتحول المطاردة لمستحيلة حين لا تملك أي خيار أخر للتصرف، حينها يستعد الروبوت للمواجهة.



وصرح المتحدث باسم الشرطة بمدينة سان فرانسيسكو: «يمكن تسليح الروبوت لتكون مستعدة لمواجهة وإعاقة العناصر الإجرامية في حالات الطوارئ القصوى للحفاظ على الأرواح وإنقاذها من الخطر».



وحتى الأن تمتلك الشرطة في المدينة 17 روبوت بينهم 12 قيد التشغيل، وتنقسم إلى نوعين، أولهم يتيح التحكم عن بعد مثل «Remotec F6A» و«Qintetiq Talon» بأحجام كبيرة ومتوسطة ولديها تقنيات خاصة للتعامل مع المفرقعات.

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أما الجزء الثاني من الروبوتات المتوفرة مثل «iRobot First Look» و«Recon Robotics Throwbot»، تأتي بأحجام صغيرة تستخدم في التجسس والاستطلاع.انتقادات ورفض من الشرطة ذاتهابالمقابل واجه القرار الكثير من الإنتقاد، من قبل الجمعيات الحقوقية وكان أبرزهم « مؤسسة الحدود الإلكترونية (EFF)»، في بيان رسمي للمؤسسة تضمن«أن هذا القانون يجعل التقنيات المطورة للاستخدام في الحرب تستخدم ضد المدنيين».بينما عارض الفكرة عدد من أقسام الشرطة نفسها، لإعدام مشتبه به دون استنفاذ الخيارات البديلة المتاحة.وكان استخدام الروبوت داخل أقسام الشرطة قائماً منذ 2016، منذ استعانت شرطة «دالاس» بروبوت متخصص في إبطال المفرقعات لقتل مجرم قضى على حياة 5 ضباط خلال مطاردة.