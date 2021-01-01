شركة «جيب» تطالبك باقتراح أسماء لأحدث سياراتها..تُربحك جائزة قيمتها 10 آلاف دولار ..



جيب جيب

كشفت شركة جيب استعدادها لإطلاق مجموعة جديدة من السيارات الكهربائية، لذلك طالبت المستخدمين باقتراح أسماء لسيارتها قبل طرحها بالأسواق.



وأوضحت في سبتمبر الماضي، أنها على وشك إطلاق سيارات واصفة إياها بـ «Wagoneer S» كاسم مؤقت للسلسلة، وخلال الساعات الماضية، أعلنت جيب مسابقة اليوم لجمع أسماء مقترحة تناسب سياراتها، ويقدم للفائزين الـ4 جائزة قيمتها 40 ألف دولار.



تفاصيل المسابقة والجائزة المالية

تستمر المسابقة من اليوم الخميس حتى الجمعة 2 ديسمبر، إذ تمتلك جيب موقعًا إلكترونيًا لقبول الطلبات مع استمارة لتسجيل البيانات بها، كما تحدد شركة صناعة السيارات عمليات الإرسال بـ 50 حرفًا أو أقل.

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يحصل الفائز على رحلة تزلج إلى منتجع جاكسون هول ماونتن بالولايات المتحدة الأمريكية، وتتضمن الجوائز تذاكر الطيران والإقامة أو التعليمات وبطاقة هدايا بقيمة 1000 دولار.كيف تبدو السيارات الجديدة قبل اقتراح اسمها؟Jeep Wagoneer S ليست سوى سيارة كهربائية واحدة معدة للانضمام إلى مجموعة شركات صناعة السيارات في السنوات القادمة. استعرضت جيب أيضًا سيارة 2024 Recon، وهي سيارة دفع رباعي كهربائية متينة ألهمتها جيب رانجلر بوضوح. وتدخل Recon وWagoneer S الإنتاج في عام 2024 في الولايات المتحدة.تتوقع جيب أن تقدم سيارات الدفع الرباعي بطاقة تصل إلى 600 حصان ستكون قادرة على الركض بسرعة 60 ميلًا في الساعة (96 كيلومترًا في الساعة) في 3.5 ثانية، وتهدف جيب لمنح السيارة الرياضية متعددة الاستخدامات ما يصل إلى 400 ميل من المدى. تكوين المحرك المزدوج مقبول، مع معيار الدفع الرباعي ونماذج أقل قوة ممكنة أيضًا.موعد طرح Wagoneer S بالأسواق؟في حين أن Wagoneer S لن يتم طرحها للبيع لأكثر من عام، سيتم فتح باب الحجز لشرائها في أوائل عام 2023. وهذا يعني على الأرجح أن جيب ستستضيف أول ظهور رسمي لها عاجلًا وليس آجلاً.استعرضت جيب تصميم سيارات الدفع الرباعي، حيث عرضت سيارة كروس أوفر أكثر تشابهًا في الحجم مع جيب جراند شيروكي من سيارة واجنر كبيرة الحجم. وصف صانع السيارات تصميم Wagoneer بأنه فريد وأنيق وديناميكي هوائي.