أبرز علامات تجارية للسيارات تركت بصمتها طوال 20 عامًا..رغم الصعوبات الاقتصادية..



صورة ارشيفية صورة ارشيفية

استمرار ارتفاع أسعار السيارات إلى مستويات قياسية عالميًا أدت إلى احتفاظ السائقون بسياراتهم القديمة لفترة أطول من أي وقت مضى، وهو ما أثبتته دراسة حديثة من موقع التقيمات iSeeCars، حيث استطلع أكثر من مليوني سيارة رئيسية تعود إلى 20 عامًا لمعرفة العلامات التجارية والموديلات التي استمرت لسنوات طويلة.



من بين تلك الشركات Toyota، على الرغم من أنها لم تكن مفاجأة على الأرجح، اكتسبت شركة صناعة السيارات اليابانية سمعة طيبة في طول العمر على مدار عقود عديدة، وتساعد هذه الدراسة في تفسير السبب، وخلال تصنيف أفضل 20 سيارة حافظت على اسمها لأطول عمر، تحتفظ تويوتا بما لا يقل عن نصف المراكز.



وتتقدم شركة السيارات بفارق كبير عن هوندا التي احتلت المركز الثاني، حيث هبطت ثلاث سيارات في القائمة، وهم: فورد وجي إم سي وشيفورليه واحتل ثلاثتهم المركز الثالث بمركبتين لكل منهما، أما نيسان تقوم فقط بقطع سيارة واحدة بطيئة البيع والتي يمكن أن تنهي الإنتاج قريبًا.

قد يعجبك أيضا...

احتلت تويوتا ستة مراكز في المراكز العشرة الأولى، بدءًا من سيكويا في المرتبة الأولى، تُظهر الدراسة عمرًا محتملاً لهذه السيارة الرياضية متعددة الاستخدامات، أكثر بكثير من السيارة التي تحتل المركز الثاني وهي أيضًا تويوتا، وهذه المرة لاند كروزر، كما سجلت شيفورليه المركز الثالث بينما احتلت شقيقتها جي إم سي يوكون XL المركز الخامس، وتحل بينهما بالمركز الرابع تويوتا تندرا في المركز الرابع.تشمل بقية المراكز العشرة الأولى تويوتا بريوس وشيفورليه تاهو وهوندا ريدجلاين وتويوتا أفالون وتويوتا هايلاندر هايبرد، وأفضل عرض لفورد هو إكسبيديشن في المركز الحادي عشر، كما يحتل نيسان تايتان المركز الثامن عشر، ويوجد في الجزء السفلي سيارة تويوتا كامري هايبرد التي يبلغ عمرها المحتمل 230،547 ميلاً.فيما يتم استخدام كلمة إمكانات بشكل متحرّر في الدراسة، ويعتمد طول عمر السيارة بالتأكيد على مجموعة متنوعة من العوامل خارج نطاق صانعي السيارات، مع كون أسلوب القيادة والصيانة أهمها.