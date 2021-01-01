أبرز علامات تجارية للسيارات تركت بصمتها طوال 20 عامًا..رغم الصعوبات الاقتصادية..

استمرار ارتفاع أسعار السيارات إلى مستويات قياسية عالميًا أدت إلى احتفاظ السائقون بسياراتهم القديمة لفترة أطول من أي وقت مضى، وهو ما أثبتته دراسة حديثة من موقع التقيمات iSeeCars، حيث استطلع أكثر من مليوني سيارة رئيسية تعود إلى 20 عامًا لمعرفة العلامات التجارية والموديلات التي استمرت لسنوات طويلة.
من بين تلك الشركات Toyota، على الرغم من أنها لم تكن مفاجأة على الأرجح، اكتسبت شركة صناعة السيارات اليابانية سمعة طيبة في طول العمر على مدار عقود عديدة، وتساعد هذه الدراسة في تفسير السبب، وخلال تصنيف أفضل 20 سيارة حافظت على اسمها لأطول عمر، تحتفظ تويوتا بما لا يقل عن نصف المراكز.
وتتقدم شركة السيارات بفارق كبير عن هوندا التي احتلت المركز الثاني، حيث هبطت ثلاث سيارات في القائمة، وهم: فورد وجي إم سي وشيفورليه واحتل ثلاثتهم المركز الثالث بمركبتين لكل منهما، أما نيسان تقوم فقط بقطع سيارة واحدة بطيئة البيع والتي يمكن أن تنهي الإنتاج قريبًا.
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