تعرف على أسباب قفل عجلة القيادة أثناء قيادتك

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يعد قفل عجلة القيادة أثناء القيادة ظاهرة لا تحدث كثيرًا، وفي حين أن غالبية المركبات الحديثة لديها آلية قفل توجيه أوتوماتيكي، فإن هذا يحدث عند إيقاف تشغيل الإشعال، وتكون السيارة متوقفة.



وهذه آلية أمان ومكافحة السرقة، كما أنه يمنع تلف آلية التوجيه المعزز من قبل شخص ما عن طريق الضغط على عجلة القيادة عند إيقاف تشغيل محرك السيارة.



لكن إذا ظلت عجلة القيادة في سيارتك مقفلة بعد وضع المفتاح في الإشعال قبل بدء التشغيل، فقد تحتاج إلى هز عجلة القيادة قليلًا لإلغاء تنشيط آلية القفل.

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مع ذلك، تم تجهيز غالبية المركبات الحديثة بآلية توجيه معزز هيدروليكيًا، تعتمد هذه الآلية على مضخة هيدروليكية يتم تشغيلها مباشرة من حزام متصل بمحركك.أسباب قفل عجلة القيادة أثناء القيادةعلى الرغم من أنه من غير المحتمل إلى حد كبير حدوث ذلك، إلا أنه من الممكن تصور أن عجلة القيادة الخاصة بك قد تنغلق أثناء القيادة، فيما يلي بعض الأسباب التي قد تتسبب في انغلاق عجلة القيادة الخاصة بك :فشل التوجيه المعززعلى الرغم من أن أي عطل في نظام التوجيه الخاص بك لن يؤدي إلى قفل عجلة القيادة تمامًا، فقد يتسبب ذلك في إحساسها فجأة بثقل شديد، لدرجة أنها قد تشعر بأن توجيهك قد انغلق.وتم تصميم المركبات المزودة بآليات التوجيه المعزز للعمل فقط عندما يكون هناك ضغط هيدروليكي للمساعدة في قلب العجلة.كما يمكن أن يحدث فقدان الضغط أيضًا بسبب تلف واحد أو أكثر من أنابيب التوجيه المؤازر، ما يؤدي إلى فقدان مائع التوجيه المعزز، وبالتالي الضغط.مع ذلك، تظل عجلة القيادة الخاصة تعمل، ولكنها قد تتطلب قوة أكبر بكثير للانعطاف أكثر من المعتاد.فشل نظام الإشعال الإلكترونيمن الممكن أن يحدث عطل في نظام الإشعال الإلكتروني لسيارتك، ما يتسبب في تعشيق دبوس القفل أثناء استمرار تشغيل السيارة، ويهدف هذا الدبوس فقط إلى الاشتباك عند إيقاف تشغيل الإشعال.ومع ذلك، فمن المعقول أن يكون بسبب الفقد الكلي للطاقة في دائرة الإشعال الكهربائي، أو بسبب عطل ميكانيكي في آلية الدبوس الفعلية.و في هذه الحالة، لن يؤدي مقدار القوة التي يمكنك بذلها على عجلة القيادة إلى جعل التوجيه قابلاً للاستخدام مرة أخرى.عطل ميكانيكي في عمود التوجيهقد يتسبب عطل ميكانيكي في أحد المكونات الميكانيكية العديدة في آلية التوجيه في فقدان التوجيه أو توقف التوجيه.و قد يكون هذا بسبب كسر في عمود التوجيه نفسه، وهو القضيب والمفصل العام الذي يربط عجلة القيادة بمجموعة الجريدة المسننة، أو فشل واحد أو أكثر من التروس الموجودة على الرف، أو فشل في واحد أو أكثر من أذرع قضيب الربط التي تربط الرف والجناح الصغير بعجلة الدوران نفسها.كمت قد ينشأ عطل ميكانيكي بسبب الحمل المفاجئ والحاد على مجموعة التوجيه، والذي ربما حدث بسبب القيادة فوق صخرة كبيرة، أو الاصطدام بحفر شديد، أو بسبب فشل إجهاد في أحد المكونات، حيث يكون الدوران موجبًا ويؤدي الضغط السلبي على أحد المكونات في النهاية إلى الفشل.ماذا أفعل عندما تغلق عجلة القيادة أثناء القيادة؟يجب عليك محاولة إيقاف سيارتك على الفور، ومحاولة إبعاد مركبتك عن الطريق. إذا لم يكن ذلك ممكنًا، يجب عليك ترك سيارتك في مكانها ودفعها إلى مكان آمن بعيدًا عن طريق حركة المرور.علاوةً على ذلك، يجب ألا تحاول قيادة سيارتك إلى أقرب مركز إصلاح، ويجب عليك الاتصال بخدمة الأعطال لسحب سيارتك إلى أقرب مركز إصلاح.