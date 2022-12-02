سعر الدولار فى مصر اليوم الجمعة 2-12-2022 مقابل الجنيه المصرى



سعر الدولار سعر الدولار

سجل سعر الدولار اليوم الجمعة 2-12-2022 استقرار في أسعار الصرف، مقابل الجنيه المصرى، بالبنوك العربية والمصرية والأجنبية والإسلامية فى أولى أيام العطلة الأسبوعية، ووصل إلى 24.53 جنيه للشراء، 24.60 جنيه للبيع، وفقا لتقرير «البنك المركزى المصرى» لمتوسط أسعار الصرف الأخير، ويقدم موقع «جريدة المال» في التقرير سعر صرف العملة الخضراء، وفقا لماكينات الصراف الآلى ، والمواقع الرسمية للبنوك العاملة بالقطاع المصرفى المصرى.



سعر الدولار اليوم في بنك أبو ظبى التجارى

حقق سعر الدولار في بنك أبو ظبى التجارى، مقابل الجنيه المصري 24.51 جنيه للشراء، و 24.61 للبيع.



سعر العملة الخضراء في ميد بنك

أما سعر الدولار في ميد بنك، مقابل الجنيه المصرى، فوصل إلى 24.55 جنيه للشراء، و 24.62 للبيع.

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