وزارة التموين في أسبوع| انطلاق بورصة السلع ومهلة لحائزي الأرز.. «لأبرز»



وزارة التموين وزارة التموين

شهدت وزارة التموين والتجارة الداخلية، على مدار الأسبوع المنتهي، عدد من الأحداث والفعاليات الهامة، التي كانت محل اهتمام الشارع المصري، وأهمها انطلاق بورصة السلع المصرية، ومد المهلة إلى حائزي الأرز ‏الشعير والأبيض، وبدء صرف مقررات ديسمبر التموينية، دون أي زيادة في الأسعار مع إضافة سلعة جديدةإلى قائمة المنظومة لتصبح 32 سلعة.



ونستعرض في السطور التالية، أهم الأحداث والفعاليات التي شهدتها وزارة التموين والتجارة الداخلية على مدار الاسبوع الماضي، والتي كانت محل اهتمام الرأي العام على النحو التالي.



السبت 26 نوفمبر، استهلت وزارة التموين الأسبوع بإصدار قراربمد المهلة المحددة لحائزي الأرز ‏الشعير والأرز الأبيض حتى الأحد الموافق 4 من ديسمبر،لإعطاء فرصة لحائزي الأرز الأبيض والشعير من ‏مزارعين وتجار ومضارب وغيرهم، لإبلاغ المديرية التابعة لهم بالكميات ‏الموجودة لديهم.

قد يعجبك أيضا...

الأحد 27 نوفمبر، أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية، عن انطلاق البورصة ‏المصرية للسلع، وطرح سلعة القمح بالبورصة السلعية، وقد قامت الهيئة العامة للسلع التموينية بطرح 12 ألف طن قمح روسي مستورد للبيع لمطاحن القطاع الخاص بسعر 9750 جنيه مصري للطن الواحد عن طريق منصة البورصة المصرية للسلع، وقد تم تنفيذ عدد (18) عملية شراء بالفعل.يوم الإثنين 28 نوفمبر،أعلنت وزارة التموين عن إنشاء شركة «أرض مصر للصوامع ‏والتخزين» بالتعاون مع البنك الزراعي المصري، تهدف إلى إدارة الخدمات اللوجستية للشركة ‏أو للغير، وما يتعلق به من أنشطة أخرى، ‏بالإضافة إلى فتح منافذ لبيع وتسويق وتوزيع السلع والمنتجات، وكذلك ‏أعمال التخزين خاصة الحبوب وعلى رأسها القمح باعتباره احد ‏السلع الإستراتيجية الهامة التي تهتم بها الدولة للحفاظ عليه.الأربعاء 30 نوفمبر، قامت الهيئة العامة للسلع التموينية، التابعة لوزارة التموين بطرح 10 آلاف طن قمح روسي مستورد، عبرمنصة البورصة المصرية للسلع، للبيع إلى المطاحن بالقطاع الخاص بسعر 9750 جنيه مصري للطن .وأوضحت وزارة التموين أنه تم تنفيذ (17) عملية شراء عبر منصة البورصة المصرية للسلع، وأن عدد طلبات الشراء التي تم تسجيلها على منصة البورصة المصرية للسلع بلغ (31) طلب، بإجمالي كمية قدرها 21116.72 طن، بما يمثل ضعف الكمية المعروضة، من قبل هيئة السلع التموينية كبائع، وبمتوسط سعر 9766.67 جنية مصري.الخميس 1 ديسمبر، بدأت وزارة التموين والتجارة الداخلية، صرف مقررات الشهر الجاري، لـ23 مليون بطاقة تموينية، بالتزامن مع صرف سلع الدعم الاستثنائي لنحو 36 مليون مستفيد من الأكثر احتياجا، بنفس الأسعارالسابقة دون أي زيادة، مع إضافة سلعة جديدة إلى قائمة سلع المنظومة، لتضم 32 سلعة بدلاً من 31 سلعة.