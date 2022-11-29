اسعار الذهب يواصل الارتفاع.. وعيار 21 يسجل 1563 جنيهًا

واصلت أسعار الذهب ارتفاعها بالأسواق المحلية خلال تعاملات اليوم الجمعة، مع ارتفاع الأوقية بالبورصة العالمية، والتي تسجل أفضل أداء أسبوعي لها في ثلاثة أسابيع مع ضعف الدولار بفعل التوقعات بخفض الفيدرالي الأمريكي لوتيرة رفع أسعار الفائدة خلال اجتماع الشهر الجاري.
وقال سعيد إمبابي، عضو شعبة الذهب بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن أسعار الذهب ارتفعت بقيمة 13 جنيهًا خلال تعاملات اليوم، مقارنة بنهاية تعاملات أمس، حيث سجل جرام الذهب عيار 21 مستوى 1563 جنيهًا، بينما ارتفعت أسعار الذهب بالأسواق العالمية بقيمة لتسجل الأوقية 1800 دولارًا.
وأضاف أن جرام الذهب عيار 24 سجل 1686 جنيهًا، وعيار 18 سجل 1340 جنيهًا، وعيار 14 سجل 1042 جنيهًا، وبلغ سعر الجنيه الذهب 12504 جنيهًا.
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