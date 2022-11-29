«الصناعة»: نسعى لفتح الأسواق العربية والإفريقية أمام المصدرين المصريين

أكدت الدكتورة جيهان حمدي مدير مشروعات بوحدة المشروعات التنموية بوزارة التجارة والصناعة، أن الوزارة تسعى بكل قوة لفتح الأسواق العربية والإفريقية أمام المصنعين والمصدرين المصريين.
وقالت جيهان حمدي - في تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط على هامش مشاركتها في مؤتمر "لقاءات الأعمال لقطاع الأدوية والمستلزمات الطبية" بتونس - إن مصر تحرص دائما على المشاركة في كافة الفعاليات الدولية والإقليمية الداعمة للمصنعين والمصدرين، مضيفة أن مصر تشارك في هذا المؤتمر بثماني شركات تعمل في مجال الصناعات الطبية والدوائية.
وأشارت إلى أن هذا المؤتمر يقام في إطار برنامج "جسور التجارة العربية الإفريقية" كأحد البرامج الممولة من قبل المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة التابعة لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية، وهو أحد المشروعات التي تتعاون فيه المؤسسة مع وزارة التجارة والصناعة بهدف بناء شراكات مثمرة بين البلدان المشاركة ولدفع الاستثمار في القطاعات الواعدة وتعزيز التبادل التجاري.
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!