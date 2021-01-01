فيديو «الكمبيوتر الدماغي» .. وكتابة على الشاشة باستخدام العقل فقط

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استضافت شركة نيورلينك Neuralink المملوكة للملياردير الأمريكي إيلون ماسك Elon Musk، حدثها السنوي "Show and Tell" الليلة بالتوقيت الشرقي الأمريكي، والذي شاركت خلاله تحديثًا متقدمًا حول أبحاث واجهة «آلة الدماغ».



وشاركت شركة علم الأعصاب الناشئة نيورلينك Neuralink، إعلانًا تشويقيًا للحدث على حسابها على تويتر Twitter، يعرض مقطع فيديو قصيرًا يوضح الرسالة "يرجى الانضمام إلينا في عرض وإخبار" ، ويتكهن بعض المستخدمين بأن العالم سيرى شخصًا يحمل نوع شريحة شركة Neurlink على شاشة.



والهدف هو تطوير واجهة دماغ- كمبيوتر مزروعة بالكامل (BCI) للأشخاص المصابين بالشلل، مما يسمح لهم بتشغيل أجهزة الكمبيوتر، والأجهزة المحمولة باستخدام أفكارهم.

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وقال إيلون خلال الحدث، إنهم يتوقعون أن تبدأ التجارب البشرية في غضون ستة أشهر بانتظار موافقة إدارة الغذاء والدواء، كما قام DJ Seo من Neuralink بعرض جهاز زرع يسمى R1، وعرض عرضًا توضيحيًا مباشرًا لإدخال الجهاز على المسرح.وكان قد أظهر حدث Show and Tell الأول، الذي أقيم في عام 2020، التكنولوجيا باستخدام خنزير، وفي العام الماضي، كشف Musk عن التحديث مع قرد لعب لعبة فيديو باستخدام عقله فقط.وكان قد تم زرع واجهة الدماغ والحاسوب في قرد «المكاك» البالغ من العمر تسع سنوات، بيجر، والذي تم تعليمه لأول مرة لعب ألعاب الفيديو باستخدام عصا التحكم.وسجل الجهاز الموجود في دماغه معلومات حول الخلايا العصبية التي تنشط أثناء لعب اللعبة، وتعلم كيفية التنبؤ بالحركات التي سيقوم بها.وبمجرد أن أصبح جهاز Neuralink جاهزًا، تمت إزالة عصا التحكم، وقد أمكن للقرد الاستمرار في لعب لعبة Pong تمامًا باستخدام واجهة الكمبيوتر الدماغي.وقال ماسك على تويتر: "قريبًا سيصبح قردنا في حالة نفض والخلاف"، في إشارة إلى الخدمات الشعبية التي يبث فيها اللاعبون لعبهم للأشخاص الذين يشاهدون في المنزل.في فبراير، كان بيجر قد مات، مما أدى إلى قيام PCRM بتقديم شكوى إلى وزارة الزراعة الأمريكية، زاعمًا عدة تهم تتعلق بإساءة معاملة الحيوانات بين عامي 2017 و 2020 شملت قرود الاختبار المملوكة لشركة Neuralink.