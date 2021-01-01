سر تطور «ملك الديناصورات» المُخيف



الديناصورات الديناصورات

غالبًا ما يوصف الديناصور «ريكس»، باسم «ملك الديناصورات» المخيف، ولكن من الذي جاء قبله في السلسلة، وكيف تطور ليصبح هذا الوحش المرعب لاحقا.



وفي هذا الصدد، أوضح علماء الأحافير، أنهم أصبحوا أقرب إلى الحصول على الإجابة لهذا السؤال، بعد اكتشاف بقايا نوع جديد «مخيف» من التيرانوصور، توجد قرون حول عينيه.



وتم العثور على الأنواع الجديدة في مونتانا، ويُنظر إليها على أنها «نقطة منتصف الطريق»، أو «حلقة مفقودة» بين أنواع الديناصورات الأكبر سنًا، والأصغر سناً.

قد يعجبك أيضا...

ويحتوي النوع الجديد على مزيج من الميزات الموجودة في الديناصورات الأكثر بدائية من الصخور القديمة، مثل مجموعة بارزة من القرون حول العين، بالإضافة إلى ميزات معروفة بخلاف ذلك من أعضاء لاحقين في هذه المجموعة (بما في ذلك T. rex)، مثل محجر العين الطويل وتوسيع الجيوب الهوائية في الجمجمة.واكتشف علماء الحفريات من متحف Badlands Dinosaur في نورث داكوتا الحفريات، التي تشمل ضلعًا وعظام إصبع القدم، في تكوين نهر جوديث، في شمال شرق مونتانا، بين عامي 2017 و2021.قد تم الاكتشاف الأصلي من قبل عضو الطاقم جاك ويلسون، الذي اكتشف قطعة صغيرة من العظام المسطحة بارزة من قاع منحدر شاهق.وكان هذا العظم المسطح المميز هو الجزء الأوسط من فتحة أنف الديناصور، وكشف الحفر الدقيق حول العظم عن وجود بريماكسيلا كاملة – وهو العظم الموجود في طرف الخطم.