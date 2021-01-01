عنكبوت يلدغ شابا ويتركه جثة هامدة..رعب بين الطلاب..

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توفي طالب جامعي بعد أيام من تعرضه للدغه من عنكبوت ، مما ترك جرحًا فجائيًا بحجم عملة معدنية على ظهره.



تم العثور على هاري بولتون ، 19 عامًا ، ميتًا في منزله، وخلال التحقيقات أنه قبل أربعة أيام فقط ، بدأ طالب السنة الثانية من جامعة هال يشعر بالتوعك بعد لدغة عنكبوت، كما أبلغ آخرون في مجمع سكن الطلاب سابقًا عن إصابة صديقهم بعض العنكبوت، وذلك حسب ما ذكرته صحيفة إكسبريس البريطانية.



وخلال التحقيق في 7 أكتوبر 2021 ، أدرك رفيق هاري في المنزل أنه لم يتلق ردًا على رسالته النصية الموجهة إليه، بعد أن عاد إلى المنزل من العمل في تلك الليلة ، طرق هو وزميل آخر في المنزل باب هاري، وعندما لم يتلقوا أي رد ، تم الاتصال بأمن الموقع وتحطم باب غرفته.

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تم تشغيل الضوء ووجدوا هاري مستلقيًا على سريره ، على ظهره وعيناه وفمه مفتوحتان، وكان باردا عند لمسه ولاحظ زملاؤه وعضو فريق الأمن أن صدره لا يتحرك، واتصلوا بالشرطة والمسعفين.وأثناء فحصه ، لاحظ المسعفون وجود جرح كبير في ظهر هاري ويبدو أنه مصاب ، وأكدوا أنه لم يتنفس ولم يكن هناك دقات قلب ، وتم إعلان وفاته في مكان الحادث.قبل أربعة أيام فقط ، في 3 أكتوبر 2021 ، أخبر هاري صديقه أن عنكبوتًا قد عضه على ظهره وأنه لم يكن على ما يرام، واقترح صديقه أن يذهب إلى الطبيب لفحصه.ذهب هاري إلى مستشفى هال الملكي في الساعة 9.40 مساءً في تلك الليلة مع ارتفاع في درجة الحرارة وارتفاع معدل ضربات القلب، وتم أخذ عينة دم ولم يتم الكشف عن أي شيء ينطوي على مخاطر عالية. كشفت بعض التحاليل وجود التهاب.أخبر أحد موظفي المستشفى هاري أنه سيعود إلى المنزل للنوم وسيصطحب نفسه إلى مركز الاستقبال في اليوم التالي، ولم يكن لدى موظفي المستشفى سبب للاعتقاد بأن هاري لم يكن لديه القدرة على تسريح نفسه وعاد إلى منزل الطلاب.صباح اليوم التالي كان آخر مرة شوهد فيها هاري من قبل رفاقه في المنزل، وقدم زميل آخر في المنزل أدلة في المحكمة حول عضة مماثلة تلقاها على رقبته في أغسطس 2021، وأنها بدأت في البداية تؤلم قليلاً ، ولكن على مدار أيام قليلة كان الأمر سيئًا للغاية لدرجة أنه استطاع لا تحرك رقبته.وقال والد هاري إنه ساعده في إزالة القيح من العدوى، وأن ذلك ساعده في تخفيف الألم، واتصل بطبيبه العام وطلب مضادات حيوية للشفاء من الجرح الذي أزال العدوى.قرر الطبيب الشرعي بول ماركس أن وفاة هاري بولتون نتجت عن تعفن الدم ، بسبب التهاب حاد في الصدر ، نتيجة جرح ملتهب في ظهره.قال: "لو لم يلدغه حيوان لافقاري ، ربما عنكبوت ، لما مات في ذلك الوقت، وأنها حالة مؤسفة للغاية، وكان أمامه مستقبل واعد".