لوحة لفنان فرّ من النازيين بـ 23 مليون يورو في ألمانيا

قالت دار مزادات فيلا جريزيباخ إن لوحة ذاتية رائعة رسمها الفنان ماكس بيكمان خلال الحرب العالمية الثانية بعد فراره من ألمانيا النازية بيعت مقابل 23.2 مليون يورو، وهو سعر قياسي للوحة تباع في مزاد في ألمانيا.
وتوقع المسؤولون عن البيع في المزاد في برلين أن تباع "اللوحة الذاتية باللونين الأصفر والوردي"، التي رُسمت عام 1943، بسعر يتراوح من 20 إلى 30 مليون يورو.
ورسم بيكمان، الذي يُنظر إليه على نطاق واسع على أنه أحد أهم الفنانين العصريين في القرن الماضي، اللوحة أثناء وجوده في المنفى في أمستردام.
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