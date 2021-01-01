تعرف على ما هو الشعور بنوبة الهلع وما العوامل المرتبطة بها؟

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نوبات الهلع هي فترات شديدة من الخوف تتطور على مدى فترة زمنية قصيرة جدًا - تصل إلى 10 دقائق - ونوبات الهلع واضطراب الهلع ليسا نفس الشيء، وفقا لما نشره موقع webmd ترتبط بأربعة على الأقل مما يلي:



الخوف الشديد (من فقدان السيطرة أو الجنون)



الخفقان

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التعرقيرتجفضيق في التنفسإحساس بالاختناقألم صدرغثياندوخةالشعور بالانفصال عن العالم (عدم الإدراك)الخوف من الموتخدر أو وخز في الأطراف أو الجسم كلهقشعريرة أو هبات ساخنةويتضمن اضطراب الهلع نوبات هلع متكررة جنبًا إلى جنب مع مخاوف مستمرة من التعرض لهجمات مستقبلية ، وفي كثير من الأحيان ، تجنب المواقف التي قد تثير أو تذكر شخصًا بنوبات سابقة أو غير متوقعة. ليست كل نوبات الهلع ناتجة عن اضطراب الهلع. في بعض الأحيان ، تكون مرتبطة بشروط مثل:الرهاب الاجتماعيرهاب الخلاء (الخوف من عدم القدرة على الهروب ، مثل الطيران في طائرة أو التواجد وسط حشود)اضطرابات القلق الأخرىاضطراب ما بعد الصدمة (PTSD)غالبًا ما يبحث الأطباء عن الحالات الطبية الأخرى التي قد تؤدي إلى نوبات الهلع أو نوبات مماثلة أو ترتبط بها. قد تشمل:مشاكل الغدة الدرقيةالربو أو مشاكل التنفس الأخرىمشاكل في القلب مثل النظم غير الطبيعية أو تدلي الصمام التاجيمشاكل عصبية مثل النوباتاستخدام المنشطات أو المواد الأخرىاضطراب القلق المعمم هو قلق مفرط وغير واقعي على مدى 6 أشهر على الأقل. يرتبط بثلاثة على الأقل من الأعراض التالية:الأرقإعياءصعوبة في التركيزالانفعال أو الغضبتوتر العضلات ، أوجاعها ، أو وجعهااضطرابات النوموالاضطرابات الرهابية هي خوف شديد ومستمر ومتكرر من أشياء معينة (مثل الأفاعي والعناكب والدم ) أو المواقف (مثل المرتفعات ، والتحدث أمام مجموعة ، والأماكن العامة).