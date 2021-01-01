لاستخراج جواز سفر جديد .. تعرف على المستندات المطلوبة

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لاستخراج جواز سفر جديد

حدد قطاع الأحوال المدنية عدد من المستندات المطلوبة لاستخراج "جواز سفر جديد"، و"اليوم السابع" يوضح فى النقاط التالية أهم المستندات المطلوبة لاستخراج "جواز السفر".

- بطاقة الرقم القومي سارية المفعول.

- يجرى تقديم بطاقة الرقم القومي اعتبارا من سن السادسة عشر، أما بالنسبة للأقل من سن السادسة عشر يكتفى بشهادة الميلاد المميكنة.

- تقديم 3 صور ملونة حديثة وبالمواجهة وذات خلفية بيضاء مقاس 4×6.

- مستند التجنيد بالنسبة للذكور.

- المؤهل الدراسى فى حالة عدم ثبوته بالبطاقة.

- رسوم استخراج جواز السفر لأول مرة.

المصدر: youm7

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