قال أندريه ماروتشكو، الضابط في قوات جمهورية لوغانسك الشعبية إن عدد الفارين من صفوف الجيش الأوكراني ازداد بعد تصريح رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين عن خسائر هذا الجيش.
ووفقا له، أثار تصريح أورسولا فون دير لاين بأن خسائر الأوكرانيين خلال العملية العسكرية الخاصة بلغت مئة ألف قتيل، فضيحة كبيرة، وكان له تأثير سلبي شديد للغاية على الحالة المعنوية والنفسية للقوات الأوكرانية.
وأضاف الضابط: "ازداد عدد حالات التخريب والمغادرة غير المصرح بها للمواقع [في منطقة العملية الخاصة]، والمشاحنات بين القادة والعناصر. كما حدثت زيادة في [عدد] حالات استخدام المخدرات والكحول. هناك أيضا زيادة حادة في التوتر الاجتماعي في المجتمع الأوكراني".
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